「不需要每天見面」　蔡壁如：柯文哲絕對信任我「不是問題」

▲蔡壁如。（資料照／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨去年8月成軍後，躍昇為國內第三大黨，但近來黨內風波不斷，不但驚現滅黨危機，兩大太陽柯文哲、蔡壁如又傳出不合消息。蔡壁如16日上午受訪否認該傳聞，強調從事政治的人的本質應該是信任，「不需要說一定要每天見面、講到多少話」，否認與柯的不合傳言；媒體追問是否還得柯信任？蔡壁如說，「這也不用問，絕對是」。

蔡壁如表示，從事政治的人的本質應該是信任，自己一輩子的工作都在需要高度信任的環境裡，不管在市政府跟柯市長，或是以前在台大醫院跟病人之間，都需要高度的信任，「所以不在乎我們每天以沒有講到話，或是多久才講到話，我想這都不會是問題」。

「2月1日我到立法院來之後角色轉換，台灣民眾黨乘載158萬選民的託付，還是要把立委的角色扮演好。」蔡壁如說，扮演好立法委員的角色是比較重要的事情，確實跟柯主席之間講話時間變少。但她強調，很多政治的思考不需要說一定要每天見面、講到多少話，「我看到那大標題心裡想說，這是問題嗎？不會啦，不會是問題」。

至於是否在內部會議上有爭執、甚至冷戰？蔡壁如說，長期以來醫院裡常常討論會大聲討論，大聲討論是民主機制，如果說一言堂那大家都不用講，所以大概就是以前在市府有對不同的看法，柯主席對下面的人會採取開放的態度，有話就直接講出來，因為是在一個公開的場合去討論，「有沒有什麼大小聲跟冷戰…，這不會啦，我是覺得形容得太…，沒那回事」。

被問到柯市長是否還信任妳？蔡壁如說，「這也不用問，絕對是」，還開玩笑表示，就是老闆跟屬下的關係，如果去講感情會讓人家誤會。至於對外發言太超過，蔡壁如說，每次面對媒體有些回答不是那麼恰當，內部本來就有一些會討論，這沒有什麼。

另外，週刊也提到，柯文哲曾對內抱怨，一群人怎麼鬥不過蔡壁如一個？蔡笑說，「沒有啦，他常愛開玩笑」，因為他老是覺得我就像阿信一樣，就是會做事，「他是想要鼓勵大家要勇於任事」。

蔡壁如指出，黨組織現在慢慢比較成熟，1月11日大選後各個部門的組織結構就比較完整，所以我想還是要分工，一個黨是要靠一群人才能走得遠走得有進程，而不是說一定要靠某個人，那時代都已經過去，我們還是一個團隊，要打群架。

至於外傳被要求除組織事務外都不要管？蔡壁如解釋，是自己主動提出，因組織部的事情比較繁雜，「我跟他講說，我專心把組織部做好，每個人都有角色，這大概就分工但我們是很團結往前走」。

最後，蔡壁如也強調，民眾黨是一個新興政黨，可能一開始會比較看起來外面比較雜亂，透過每一次的檢討開會，一步一步把制度建立起來。她表示，最近還要開一個黨員大會，把黨章這些事情確立下來後會公告在網站上，整個黨就會往前走，這過程中我們還是要慢凝聚大家共識。