毛孩單獨留車內險奪命　北市首度開罰飼主2000元

▲犬隻不得單獨留置於汽車內。（圖／動保處提供）

記者陳家祥／台北報導

炎夏到來，北市動保處提醒，飼主應多加注意防範毛孩中暑，外出時勿將犬、貓單獨留於汽車內，此行為已違反「台北市犬貓飼養基本照護規則」。動保處指出，6月初首次針對飼主將犬隻獨留於汽車內情形，現場要求立即改善，並依法開出新台幣2000元罰單。提醒飼主，別為一時方便，疏忽毛孩的健康照護而觸法。

北市動保處說明，5月接獲民眾通報，發現信義區地下停車場，有1隻單獨留置於汽車內的貴賓犬，擔心車內悶熱的環境造成犬隻中暑，或有熱衰竭死亡的生命危險，故通報動物救援專線請求救援，動保處人員至現場發現車窗留有空隙讓空氣流通，但仍擔心犬隻安危，在場守候至飼主出現。

動保處到場後，飼主說明，因臨時決定進百貨公司購物，未帶運輸籠、揹帶或寵物推車，無法與犬隻一起進入，只好返回停車場將牠放於車上，並留置於車內約莫1個半小時，但此行為已違反「北市犬貓飼養基本照護規則」第6條規定：「飼主不得將犬、貓單獨留置於汽車內。」，動保處於本月依「台北市犬貓飼養基本照護規則」開出首張罰單。

動保處指出，今年2月20日市政府已依台北市動物保護自治條例第12條第2項規定，訂定發布「台北市犬貓飼養基本照護規則」，主要針對台北市的氣溫及犬、貓生理需求考量，訂有飼養照護設施環境溫度與空間、汽車載運環境溫度要求，及汽車或機車載運需有防護措施等相關規範，提供飼主在照護動物基本規劃與觀念，並明訂「不得將犬、貓單獨留置於汽車內」，以避免汗線不發達的毛孩，因飼主疏忽而造成中暑等生命危險。

動保處呼籲，飼主可至台北市法規查詢系統查詢，務必詳加了解法規規定，並確實遵守，民眾如發現違反動物保護或動物救援案件，務必於第一時間通報1999市民專線或動物保護專線，以利動保處介入處理，強化飼主責任，並讓犬、貓生命獲得更多保障。