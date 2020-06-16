YouBike2.0來了！北市10月大安、中正區擴建　明年底全市完工

▲YouBike2.0。（資料照／記者崔至雲攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市交通局建置YouBike2.0站點，加速汰換YouBike1.0，交通局運輸管理科長廖苑伶16日說明，採分區同步檢討會勘，逐步擴展至全市建置，預計今年10月開始，先在大安區、中正區擴建，11月在信義區建置，其他地區陸續建置，預計明年底完成建置。

交通局運輸管理科長廖苑伶表示，用尖峰時段旅次資料把圖畫出來，核心區可以看出來線條交錯複雜，民眾往返並沒有非常明顯區域，而外圍區跟核心區要同步去考量，預計10月在大安區、中正區擴建，11月信義區擴建，北投、士林、中山、內湖、南港等11月陸續建置。預計於明年底達成13,072輛車、20000柱之建置目標，完成全市1200站之設置。

至於YouBike2.0設站地點之評估，交通局統計歷年接獲建議設站需求地點，並排除既有YouBike1.0已設站地點及周邊50公尺範圍，截至今年4月底止共計有470多處需求地點，將納入優先評估清單；並且將縮短YouBike1.0退場時間，YouBike1.0車輛將以報廢或依規定辦理標售、讓售等方式處理。

根據交通局資料，台北市借新北市還每日約2,600次，約佔總租借次數3%，另新北市借台北市還每日約2,400次，約佔總還車次數3%，因此跨縣市主要借還站點約有120站，因此YouBike1.0預計於明年底仍保留約1,000輛自行車，並於跨縣市主要借還租賃站點保留2,000席車位。

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】