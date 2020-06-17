柯文哲聲量低拿「救命錢」買廣告　黃珊珊護航：跟馬郝比九牛一毛

▲黃珊珊、柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲2015年以8天時間拆完忠孝橋引道，自豪「這個會上Discovery」，但被議員揭穿是花了500多萬打廣告。台北市工務委員會16日審查決算，抓包柯市府竟動用1580萬，請國家地理頻道拍廣告宣傳「台北大縱走」；由於廣告非具急迫性，但竟動用800萬有「救命錢」之稱的二備金，只為替柯文哲做國際宣傳。

對此，柯文哲17日上午出席里長座談被問到此事時，未做回應，根記者打哈哈之餘，稱要回答這個問題，應該安排一場正式的堵訪。隨後北市府舉行疫情因應記者會，媒體追問擔任議員20年的黃珊珊，若仍是議員身分，是否認同這樣的作法？



對此，黃珊珊表示，自己到市政府上班7個月，二備金在市長室有非常嚴格的控制機制，自己雖然沒有參加討論，但過程中的討論一定相當完整，「市府官員都知道要動用二備金是何其困難」。

▲黃珊珊。（資料照／記者呂佳賢攝）

黃珊珊還護航，到市府上班後，發現北市府常被詬病宣傳不力，「因為我們其實很少廣告、業務配合」，這5年的行銷預算只是過去九牛一毛，按照以前郝龍斌、馬英九時代，「過去那個（預算）才是天文數字」。

黃珊珊還提到，台北大縱走是台北很大的特色，但是民眾知道的並不多，也希望國際觀光客可以到台北來深度旅遊，「台北的旅遊景點其實相當得多，大縱走可以串連整個南北」，但是每次來台北大家只看看101、看看故宮，希望能夠更多元也讓大家看到台北的美。

黃珊珊指出，很多媒體、網路在說台北市柯文哲市長什麼都沒做，「這是我們必須要改善的，適度的市政行銷跟市民溝通是有必要的」；至於金額，這部分看效益，若效益不高、大家覺得有問題，市府當然要檢討。黃強調，跟之前其他政府比起來，市府宣傳占比來說其實是相當低的。

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