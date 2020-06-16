另類藍白合／民眾黨拋「同額競選」　邀國民黨不提人讓陳其邁自己玩補選

▲陳其邁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

815高雄市長補選登記期限將在6月24日截止，民眾黨、國民黨至今仍未推出人選。欲以戰養戰為2022鋪路的民眾黨，主動拋「藍白合作」，但國民黨堅持自推人選，雙方因而無共識。儘管合作不成，但面對「必敗」的補選，民眾黨拋出「同額競選」想法，藍白都不派人，讓民進黨「自己玩」。

「同額競選」冷卻選情 陳其邁挑戰更大

2018年藍綠緊張對峙下，陳其邁與民進黨合力催出74萬票，仍難敵拿下89萬票的韓國瑜。1年後，民進黨上下一心策動罷韓，橫掃96萬張同意票，不只一舉衝破罷免門檻，更高於韓國瑜當年拿的當選票，上演完美復仇記。在罷韓後，選民對選舉疲乏、熱情降溫在預料之內，因此8月15日登場的補選，勢必很難再看到高票數。

以當前情勢來看，代表民進黨參選的陳其邁無意外將輕鬆當選，藍白陣營在人選上難有共識，與其推人選做無謂消耗，民眾黨內人士提議，可參考「同額競選」，簡言之就是都不派人，讓民進黨「自己玩」這場補選。

同額選舉意指候選人數與應選人數相等的選舉，在實行選舉過程，投票人的權力僅僅體現在是否決定認可候選人，選票僅有確認候選人的意義。根據《選罷法》規定，縣市長和鄉鎮市長同額競選的當選門檻，是得票數超過選舉人總數的20%。

在同額競選情況下，陳其邁要拚過20%、約45萬9996票的門檻並不難，但在96萬張罷韓票前，陳的目標不能只擺在過關，而是要盡可能衝高得票。若與自己在2018年拿下的74萬票差距太大，其執政的正當性將會受到對手陣營的質疑，甚至還會面臨黨內競爭對手的挑戰。

民眾黨內人士指出，從罷韓投票可以看出高雄市民的選擇，就是「不要國民黨」，既然高雄市民做出選擇，國民黨不必非要派人參戰。而民眾黨方面的考量就單純許多，民眾黨2020大選在高雄政黨票只拿8%，比全國政黨票11%還低，再加上尋覓不到令高雄市民滿意的人選，也沒有知名度、夠分量的戰將，與其貿然參與這次補選，不如繼續積蓄能量。

▼罷韓成功後，高雄市仍持續動盪。（圖／記者李毓康攝）

以戰養戰無成績耗損大 反戰派主張紮根養息

民眾黨近來參與不少地方型民代補選，但目前仍無勝績，且以戰養戰形同拉長戰線、消耗能量，若遲遲不見成果甚至屢戰屢敗，對整體士氣將造成打擊，草創階段如散沙般的基層也將難以整合。黨內人士直言，目前首要之務，應是先建立黨跟高雄的連結、爭取高雄人的認同，放慢腳步深入基層，「否則推什麼人都是犧牲打」。

黨內人士指出，民眾黨不若藍、綠兩黨，甚至連時力、基進黨都不如，沒有厚實的基層組織做後盾，應該趁補選的亂局串起基層組織，否則選戰到頭來只靠柯文哲的光環打空戰吸引支持者，無助長遠規劃。歷來的選舉就可以知道，柯文哲的支持度無法完全轉移，就算是柯成立的民眾黨也無法100%接收，黨中央要思考的應該是如何布局基層。

8月唯一選舉吸鎂光燈 柯文哲圖曝光宣傳民眾黨

包括主席柯文哲在內的主戰派認為，2022地方選舉，黨已在高雄市覓得議員人選，應把握選舉機會以戰養戰，趁鎂光燈集中在高雄市補選的機會盡可能宣揚民眾黨的理念。而目前國民黨自推人選可能性極大，若民眾黨要參戰，目前屬高雄市總服務處主任馮啟彥、親民黨議員吳益政最有可能，日前傳得沸沸揚揚的蔡壁如、張其祿基本已經排除。

黨內人士指出，馮啟彥雖有意願參選，但礙於知名度不夠，在地方經營上也剛起步。而在地經營多年的吳益政則卡在親民黨籍，儘管民眾黨釋出善意可不退黨、無黨籍參選，但最終仍視吳的個人意願為重。

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】