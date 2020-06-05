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盼高雄人思考「市府哪裡做不好」　李四川：我們只做了1年5個月…

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記者袁茵／台北報導

距離6日罷免高雄市長韓國瑜投票倒數最後一天，高雄市副市長李四川5日發表一支影片，提及他們如果做得比過去20年還差，那被罷免也是應該，但希望公民慢思細想，現在的高雄市府哪裡做的不好？是貪汙還是舞弊？還是純粹不喜歡呢？他們只做了1年5個月，最起碼要花4年才能對政績做評論。

李四川5日在臉書上PO出長達16分50秒的影片，談及自己退休前希望能把40年的工程經驗運用在家鄉，也明白高雄發展所面臨的困難。相較於其他城市發展，高雄有自己缺漏的建設事項，不管是以行人為導向的人行道規劃、新式側溝更新，還是箱涵線路重整、重新規劃，皆停留在老舊的工程思維。

▲▼李四川談罷免韓國瑜投票。（圖／翻攝自李四川臉書粉專）

▲李四川談罷免韓國瑜投票。（圖／翻攝自李四川臉書粉專，以下皆同）

李四川說，過去施工品質並不被重視，但這一年五個月以來，他們與同仁不斷溝通學習，培養出多支具有高品質的工班和協力廠商，很多里長都能輕易比較出差異，只要稍有不對，就會馬上幫忙回報「副市長，你那個工班是不是想偷懶，跟上次差很多。」當遇到民眾陳情與請託，公務文化也從相互推諉的心態，轉為平行合作、上下整合的模式。

「我說過，如果我們做的比過去20年還要差，那被罷免是應該，更是人民權力。」李四川提到，但他也堅信，一個民主法治國家，公民是應該慢思細想，當前市府哪裡做的不好，是貪污？是舞弊？還是因為純粹不喜歡？「最終決定在高雄發展的路上，扼殺腳踏實地的機會。」

李四川也在影片中提到，許多市民談到罷免都會告訴他，「副市長你們這1年5個月做的很好，比以前好太多！」當然罷免韓國瑜最大的原因是他跑去選總統，認為韓國瑜沒有正當性，這部分對於當初支持韓國瑜選市長的市民「真的對不起。」

▲▼李四川談罷免韓國瑜投票。（圖／翻攝自李四川臉書粉專）

李四川說，自己跟過好幾個老闆，民主法治國家要去罷免一個市長，並不是「我不喜歡你」就把他罷免掉，最起碼要告訴他們「哪裡做的不好」、「哪些政績做的不好」，或是發生重大貪汙、弊案，不然大概一般民主國家中要動用罷免，是少之又少。

李四川表示，很多人說韓國瑜會膨風，講的話到現在都沒做，包括愛情摩天輪、賽馬場，但愛情摩天輪這部分，他們選的交通部土地，是在民國102年捐給高雄的地，本來去年6月因為期限關係，所以就要捐給高雄，「那要捐給我們的地，為什麼我們不能選擇？」但因為韓國瑜去選總統，所以交通部就不簽了，現在又來要求再簽約。

「很多人以為我們已經做20年！」李四川回憶道，有議員質詢時說幸福川幾年沒清，他們回答「從民國104年到現在都沒清，已經前面5年都沒清了！」結果議員反而罵他們來1年就知道5年沒清，那為什麼不清？

▲▼李四川談罷免韓國瑜投票。（圖／翻攝自李四川臉書粉專）

李四川質疑，為什麼這麼議員不去罵前朝5年沒清？罵他們這群剛來1年的人？他們第一年預算都是前朝編的，原則上只有今年開始才是他們編預算，今年才去做所有清淤，「所以當然有一些市長講出來的政策，也許有些執行上面會產生困難，但最起碼我們只有1年5個月，工程從畫圖、設計、發包等要花1年，最起碼要花4年才能把這些政績做評論。」屆時再看要不要讓韓國瑜連任。

最後，李四川強調，他尊重市民罷免權利，但他必須再提醒一次，他們不是做了20年，也不是做了4年，他們只做了1年5個月，「我們拆了6座陸橋、填平了2個地下道，正在進行3個園道計畫！」他們還改善了24處易淹水處，還裝了學校雙機，「我們只有1年5個月！」拜託鄉親了解他們這1年5個月的政績。

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