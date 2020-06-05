時力支持陳其邁2大原因曝光　徐永明：沒必要透過補選衝聲量

▲時代力量黨主席徐永明。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案投票進入最後倒數，時代力量黨主席徐永明日前表態，罷韓之後的市長補選，如果民進黨推出的人選是行政院副院長陳其邁，時代力量的立場會傾向支持。徐永明受訪時分析，時代力量的立場沒有改變，主因為在高雄沒有適當的人選，亦無法搭配議員選舉，「補選效益太低」，因此實在沒有必要透過市長補選來衝聲量。

徐永明表示，有關罷韓通過之後的補選，如果民進黨推出的人選是陳其邁，時代力量的立場也會傾向支持。至於如果是推出其他候選人，則希望能看到恢復幾個立場，包括對弊案是否能堅持追查下去，以及恢復高雄作為第二大城的光榮感，相信這也會是高雄市民所關心的議題。

▲行政院副院長陳其邁。（圖／記者李毓康攝）



徐永明強調，時代力量的立場沒有改變，主因為在高雄沒有適當的人選，亦無法搭配議員選舉，「補選效益太低」，因此實在沒有必要透過市長補選來衝聲量。他說，包括時代力量高雄市議員黃捷、林于凱在地方上都表現得不錯，時力的目標是在下屆議會能夠組成黨團，「要推市長人選也是在大選的時候」。

徐永明指出，過去陳其邁在擔任立委時，與時力黨團在立法院的互動關係相當密切，這也是他願意支持陳其邁參加補選的考量之一，且民進黨如果推出其他立委參加市長補選，都有帶職參選的問題存在，「帶職參選是時代力量最重要的考量」，因此陳其邁若表態願意參加補選，也就必須辭去行政院副院長的職務。

不過徐永明認為，選舉沒有一定的輸贏，陳其邁經過2018年市長選舉的挫敗，上回出的問題這次是是不是都已經處理掉了，還是必須讓民進黨仔細思考，「我不想一直講，免得他覺得我們逼他選」。

▲時代力量高雄市議員黃捷。（圖／記者李毓康攝）



徐永明也說，如果屆時民進黨推出的人選不是陳其邁，那麼時代力量就會有所考量，並且強烈要求「有帶職參選就要先辭」，否則變成是在圖利立委，做一門穩賺不賠的生意。

談起台灣民眾黨在高雄的佈局，徐永明則直言「民眾黨空間比較小」，他認為民眾黨一開始想要參戰，後來也是礙於人選問題而作罷，而時力若是派出黃捷參選，「連民進黨也會怕」，所以下個階段的目標還是把議員好好顧好，接下來如果有人想參選鄉鎮市長或立委，對他們也比較有幫助。

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