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罷韓投票過關門檻提高！比2018高雄市長選舉人數多了1萬8643人

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▲▼韓國瑜高雄市議會答詢 。（圖／記者洪正達攝）
▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓投票倒數4天！高雄市選委會公布最終確定投票人人數，為229萬9981人，較2018年市長選舉的選舉人數228萬1338人，多了1萬8643人，這次罷免韓國瑜除了同意罷免人數必須超過不同意罷免人數外，還要投票人數達具有投票資格者的四分之一以上，需要57萬4996票，才能通過，門檻再提高。

高雄市選舉委員會指出，高雄市第三屆市長韓國瑜罷免案，據統計，投票人人數為229萬9981人，本次罷免案投票人人數的計算，除年齡外也要符合居住期間，也就是中華民國國民，年滿20歲，即民國89年6月6日以前（包括當日）出生，無受監護宣告尚未撤銷情形，並在高雄市繼續居住4個月以上，即在民國109年2月6日以前（包括當日）遷入設有戶籍，到投票日前一天繼續居住者，有罷免投票權，並列入投票人人數來計算。

比起2018年縣市首長選舉，高雄選舉人數是228萬1338人，這次罷免案選舉人數多了1萬8643人，原因包含移入及平均壽命提高等因素，人數才增加，因此通過門檻相對提高不少。根據《公職人員選舉罷免法規定》，罷免案要成功，除了同意罷免人數必須超過不同意罷免人數外，還要投票人數達具有投票資格者的四分之一以上，根據高雄市選委會發布確定投票人人數為229萬9981人，也就是要57萬4996票，才能通過罷免案，同意票若未達此門檻，罷免案即遭否決。

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