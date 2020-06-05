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16歲妹天真坦承「跟遠房親戚大叔睡了」　遭2兄弟榮譽處決…家人面前劈頭死！

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▲▼女子因為坦承跟遠親友一腿，慘遭榮譽處決。（圖／翻攝自印尼警方）

▲女子因為坦承跟遠親友有一腿，慘遭榮譽處決。（圖／翻攝自印尼警方下同）

記者陳亭伃／綜合報導

印尼日前一名16歲女孩在勇敢坦承跟自己的遠親有關係，竟遭到兩個兄弟用木棒重擊頭部、大刀活活砍死，中間甚至一度綁架一名鄰居男孩，要求男孩取自己的妹妹，未料對方卻拒絕。在印尼村莊習俗中，女子未婚與男人有染，可能遭到榮譽處決，這名女孩雖一度想要逃跑，最後仍在眾人的目光下送命，無人願意搭救。

根據英國《太陽報》報導，住在印尼蘇拉威西島的16歲少女達維斯（Rosmini binti Darwis）日前因為出現嘔吐、腹痛的徵兆，家人非但沒有將她送醫，甚至想要把她送去巫師那邊做法。未料達維斯卻向前來探望她的兩個哥哥坦承，跟45歲的遠方親戚有染，當下達維斯的哥哥並不相信，堅稱遠方親戚對妹妹施了「黑魔法」。

▲▼女子因為坦承跟遠親友一腿，慘遭榮譽處決。（圖／翻攝自印尼警方）

▲達維斯坦承跟遠親友一推，遭到處決。

得知自己妹妹跟親戚有染之後，兩兄弟更一度綁架隔壁鄰居，希望對方可以娶自己的妹妹為妻卻遭到拒絕。2人回到家中後，一人拿著木棍、一人拿著砍刀，當著眾親友的面前直接將妹妹殺死，中間達維斯一度想要逃跑，卻遭到拖回。

事後警方調查，其實兩兄弟僅聽妹妹說的話，幾乎無法證實達維斯與親戚有發生關係，而這樣的「榮譽處決」在當地時有所聞，讓女性相當沒有保障，此外男生也可能成為榮譽處決的對象，目前全案進入詳細調查階段。

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