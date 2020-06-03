逃逸女移工見警慌了！想用2萬元賄賂遭法辦　法官4大關鍵判免刑

▲印尼籍逃逸女移工遭警查獲時，怕被遣返，竟想以2萬元賄賂員警求生路而觸法，但法官審酌後判她免刑。（示意圖／視覺中國CFP）

記者孫于珊／台北報導

一名25歲印尼籍女移工小鳳（化名）被警察盤查時，竟想以2萬元賄賂警察，求放她一馬，不料被依違反貪汙治罪條例送辦。士林地院認定小鳳犯非公務員行求賄賂罪，但考量她坦承犯行，一時恐慌才觸法，且屬社會弱勢族群，最後也沒實際交付賄款，因此判免刑。可上訴。

今年5月5日凌晨，小鳳獨走在北市士林區街頭，巡邏員警覺得她形跡可疑，於是上前盤查，發現她是逃逸移工，準備依法逮捕時，小鳳竟慌張地說，「我現在可以給你錢，我不想回家」、「老闆我可以給你錢嗎？我現在拿錢2萬塊給你好嗎？」等語。員警當場拒絕後，將她依法送辦。

判決指出，小鳳遭警查獲時，為免遭遣返，致家庭頓失依靠，一時驚恐才貿然出言，請求以金錢換取通融，但並無實際交付賄賂的行為，法官認為犯罪情節實屬輕微，且小鳳始終坦承犯行，同時審酌小鳳是離鄉背井來台謀生的外籍勞工，屬社會弱勢族群，因此依法判免刑。

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