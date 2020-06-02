佛洛伊德弟弟「案發現場悼念」　哽咽吐6天來心裡話…一開口全場心疼鼓掌！

▲佛洛伊德弟弟特倫斯出面發言。（圖／翻攝自Youtube）

記者陳亭伃／綜合報導

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）因遭到白人警方執法過當，以左膝壓制在地，呼救卻遭到忽略最終導致死亡，此案件在全美引發示威抗議。1日佛洛伊德弟弟前往案發地點弔念兄弟，用相當冷靜的態度呼籲民眾「千萬要保持冷靜，因為再多的暴力都無法挽回佛洛伊德的性命」。

根據《紐約郵報》報導，佛洛伊德弟弟特倫斯（Terrence Floyd）在案發後第六天前往哥哥遭到警方執法過當的地點弔念，現場湧上大批的民眾加油打氣，在心情悲痛之下，特倫斯拿起大聲公，對眾人表示，「了解到大家的憤怒情緒，但是這些暴力示威已經無法挽回佛洛伊德的性命，自己的家庭也是相當和平、敬畏上帝，希望大家可以用較為和平的方式表達訴求」。

年46歲的佛洛伊德上周因為「一張20美元的假鈔」，遭到白人警察壓制在地，執法過程中曾多次呼救，但仍被以警察的左膝壓頸部造成斷氣。然而佛洛伊德的家屬並未激烈抗議，反而在弟弟特倫斯「和平智慧」的發言下，讓社會大眾相當心疼。

在近日的各地示威中，不少人的房屋、社區街道、商店都遭到燒毀損壞，部分保險是不給予賠償的，特倫斯這番和平的喊話，似乎是想要減輕在疫情之下，已經相當困頓的美國人壓力。

這場因「佛洛伊德之死」的示威，在全美30城市上演激進抗議，多城實施宵禁。美國總統川普、與美國總統候選人拜登，皆親自致電佛洛伊德家屬，然而對於川普淘淘不絕的表達政府立場，家屬則相當無奈。

此外，川普也對於暴力示威者下最後通牒，要求一切緩和並和平表達訴求，否則將以軍武警力鎮壓。

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