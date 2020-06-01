人妻出門前狂叮嚀…鬼父忍精蟲失敗　「出生75天女兒」慘淪洩慾娃娃！

▲75天大的女嬰慘遭父親性侵。（圖／示意圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

印度性侵案頻傳，連出生75天的小女嬰都不放過。居住在印度坦米爾納度邦（Tamil Nadu）的一名女子向警方報案，表示自己的丈夫竟然染指才出生75天大的女兒，且自己出門前才再三交代「不准對女兒有非分之想」，未料回家中還是看到女兒下體出現撕裂傷，於是報警。

根據《India Times》報導，40歲的男子上周遭到逮捕，原因為其多次對於出生僅75天的小女嬰充滿噁心的想法，且幾次被妻子撞見想對女嬰上下其手。而在案發當天，妻子外出上班前，還特別告誡丈夫，「不准對女兒有壞壞的想法」，沒想到回到家之後幫女兒換尿布，卻發現下體有異常的紅腫與傷口，逼問丈夫之下，他才坦承確實性侵自己的女兒。

妻子忍無可忍之下，決定到警局報警。根據警方調查，女嬰為難子的親生女兒，但男子卻沒有盡到做父親的責任，多次趁著妻子外出工作時猥褻女嬰，妻子不願縱容、經過多次爭執溝通，還是發生噁心的家庭悲劇。

事後警方將男子以2012年制訂的《保護兒童免受性侵法》關押在監獄中，而小女嬰則是被送往當地的醫院就醫，經過診療並無大礙，恢復狀況相當良好。

過去《CNN》曾根據印度國家犯罪統計局調查，13億人口中，每天約發生100件性侵案，平均每14分鐘就有人受害，印度也被認為是女性危險最高的國家。

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