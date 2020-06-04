「殺佛洛伊德4白人警」首開庭！左膝惡魔蕭文面臨40年徒刑…出獄已破80歲

記者陳亭伃／綜合報導

近日在美國所爆發的「佛洛伊德之死」示威，讓境內警察執法過當、種族問題再浮現。不少抗議者要求政府嚴處涉案的4名警方，據悉將於美國時間4日下午首度出庭，其中以左膝壓制佛洛伊德（George Floyd）的44歲員警蕭文（Derek Chauvin）被控二級謀殺罪，將面臨最高40年有期徒刑，且不見得能假釋，而目前4人皆已遭到解職收押。

▲4名白人警察。（圖／路透社下同）

根據英國《每日郵報》報導，案發地底明尼蘇達州目前示威狀況相當激烈，州長埃里森（Keith Ellison）日前表示將會按照法律嚴格審理，並將於當地時間4日下午開庭，4名涉案員警為蕭文、Tou Thao、JA Kueng、萊恩（Thomas Lane）。埃里森指出，整起案件的審理，將不會受到外界任何壓力，該被伸張的正義，就應該在這時候出現。

▲佛洛伊德之死引發全美暴動。

在最近一次官方記者會上，埃里森提到，「感謝大眾給予他時間調查整起事件，目前全案交由一個強大、經驗豐富的調查團隊，並且盡最大的努力，讓所有證據、細節都在環節上。」而對於佛洛伊德的家屬，埃里森則表示，雖然調查過程相當複雜，但是我們絕對會給他的家庭一個交代。」

據悉，4名涉案員警中，蕭文罪刑最為嚴重，因以左膝壓制佛洛伊德致死，目前面臨過失殺人、二級謀殺罪，可能將面臨最高40年的有期徒刑。針對佛洛伊德之死，在全美造成30多城市示威抗議，紐約市警局長謝伊（Dermot Shea）表示，自己看過這段執法影片之後，感到相當不舒服，「明顯就是對一條人命的不在乎」，但被問到警察過度執法時，他表示，若發生過度執法事件，都是由每一個警局辦公室調查辦理。

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