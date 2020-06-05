長髮妹「自買止痛藥吞」　全身燒焦掉皮露紅肉…甜美臉蛋佈詭異粽色斑點！

▲泰國一名女子因為自行服用止痛藥，造成過敏全身如燒焦一般。（圖／翻攝自當事人臉書下同）

記者陳亭伃／綜合報導

不少人在身體不適時，都會自行購買止痛消炎藥緩和，然而日前一名泰國美女，因為牙齒疼痛，未經過醫師診斷就自行跑去買止痛藥，早上、中午各吃一顆，竟出現嚴重過敏，全身如燒焦般的疼痛、脫皮，就像被火在燒體內的器官一般疼痛。女子被緊急送醫之後，立刻接受過敏反應治療，2周後才出院回家。（以下圖片請斟酌觀看）

根據英過《太陽報》報導，住在泰國春武里的凱可涵（Yothika Kaewkham）在臉書上分享自己一周前，未經過醫師診斷之下，逕自跑到藥局購買含有布洛芬（ibuprofen）止痛藥緩解牙痛。而就在早上與午間個吃一顆之後，竟出現全身如火燒般的灼熱感，接著出現蕁麻疹、皮疹、水泡的狀況且相當疼痛。凱可涵的丈夫看到之後相當緊張，立刻將她送往醫院急救。

▲女子皮膚剝落、起蕁麻疹、皮疹。

凱可涵到院之後，醫療團隊評估需要立刻送進重症監護病房，進行過敏反應測試與藥物治療。經過7天之後，凱可涵的狀況才得以緩解，但仍可以看到她的皮膚仍有破損、爛掉的樣貌，醫師要求她再多留院觀察7天，並告誡凱可涵千萬不要再擅自購買藥物服用。

出院後的凱可涵將自己的經歷放上網路，照片中可以看到她如脫皮般剝落的皮膚，樣貌相當驚人，她也表示，經過這次的經驗，希望大家身體不適都要去看醫生，千萬不要帶著自己可以治癒的心態。

泰國食藥署副署長唐威瓦特（Surachoke Tangwiwat）指出，凱可涵的中毒性藥物過敏相當嚴重，還能活下來真的是相當幸運，這就是為什麼不斷告訴大眾，一定須藥處方箋才能購買藥物。

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