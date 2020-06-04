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他煮食90歲祖母「切成小肉塊享受」　半屍躺地等烹飪…被捕前堅持吃最後一塊

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▲老人,老人照護,安養問題,阿嬤,生病,病床。.（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲美國一名男子竟吃掉自己的奶奶。.（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

美國加州舊金山灣日前發生一起恐怖的食人事件。一名男子被鄰居向警方通報出現怪異的舉止，警方接獲報案後，隨即前往查看，未料進門之後卻看到男子正在「用餐」，神態自若。然而仔細一看，發現男子竟然正在吃自己已經90歲的老祖母，當場立刻將他逮捕。

根據英國《太陽報》報導，37歲的沃里克（Dwayne Wallick）1日遭到警方逮捕，因為鄰居通報沃里克這幾日出現了詭異的現象，也未見其90歲的老奶奶，察覺情況不對所以報警。警方抵達現場後，發現沃里克當時正在吃東西，而一旁還有疑似奶奶的半屍。

警方上前要求沃里克停下來，但他無視於警方要求，且繼續吃著自己祖母的肉，最後警方使用電擊槍制伏，雙方爆發一陣肢體衝突，最終沃里克仍遭到警方上銬逮捕。

警方調查，沃里克疑似有毒癮，目前正在釐清是否為使用毒品之後產生的幻覺，因此殺害老奶奶並煮食下肚。目前沃里克也被送往醫院接受精神治療，然而老奶奶生前如何遭到殺害，也還在進行調查。附近鄰居得知消息後感到相當不可置信，紛紛哀悼表示，「露比（Ruby Wallick）對待人相當和善，沒想到卻發生這樣的憾事。」

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