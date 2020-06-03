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民進黨下達罷韓動員令　柯建銘笑指陳其邁：這案子當然要過

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▲▼陳其邁。（圖／記者陶本和攝）

▲行政院副院長陳其邁。（圖／記者陶本和攝）

記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文3日主持民進黨中常會，在會中通過由中常委沈發惠所提的提案，針對6日的高雄市長韓國瑜罷免案發表共同聲明，呼籲高雄市民行使罷免投票公民權。據轉述，民進黨立法院黨團總召柯建銘在會中對著行政院副院長陳其邁說「這個案子當然要過」，當時戴著口罩的陳其邁則什麼話也沒說。

蔡英文下午赴黨中央召開中常會，會中沈發惠提案呼籲6月6日，高雄市民踴躍出席行使罷免投票公民權，共同決定高雄城市未來。根據會中通過的聲明指出，憲法保障人民選舉和罷免的權利，台灣作為一個民主國家，民主選舉是我們的驕傲，更是台灣人民身為國家主人的基本權利。

聲明指出，在高雄市民的辛苦努力之下，高雄市民提出的市長罷免投票連署突破了門檻，實現史上第一次的縣市首長罷免投票，這是台灣民主歷史的里程碑，高雄人已經為台灣寫下歷史。

與會者轉述，當時柯建銘指著與會的陳其邁，笑說「這個案子當然要過」，不過當時戴著口罩的陳其邁則不發一語。柯建銘在會中也再度回顧與前時代力量立委黃國昌的交鋒紀錄，表示罷免的通過門檻同意票數須達原選舉區選舉人總數25%以上，當時在立法院修法時還遭到黃國昌指責，結果沒想到「是我救了他」。

據了解，蔡英文在會中並未針對罷韓表明態度，僅就提案文字詢問在場與會者意見，不過也有中常委憂心，提案通過後會引起「冤冤相報」。

與會人士大多認為，以民進黨立場而言，長期以來皆主張人民作主、選舉罷免是人民手中的武器，因此不論贊成與否都應該踴躍投票，最終經中常委全數通過。

▲▼立委柯建銘。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（圖／記者李毓康攝）

另一方面，民進黨也強調，日前已於5月6日前主席卓榮泰主持之中常會中通過成立「0606高雄市民意觀察小組」，確保高雄市民之公民權利行使不受阻礙，並且要求本黨高雄市黨公職人員及先進同志，要堅持站在正確主流民意的一方，為歷史留下見證，責無旁貸。

民進黨表示，罷免是人民的基本權利，投票更是公民權的最佳展現，對於國民黨號召所謂「不投票、只監票」的行為，民進黨認為這不僅重重打壓民主政治的發展，也為台灣長期以來引以為傲的投票自由，提供了最負面的示範。

民進黨強烈呼籲，不論對於罷免是「同意」或是「不同意」的高雄市民，6月6號都應該踴躍出來投票，用民主的方式面對市長罷免的選擇，用手上的選票決定城市的未來，本黨也籲請高雄市黨公職及先進同志，共同維護高雄市民行使公民權利。

民進黨同時呼籲，無論中央或地方的選務機關，皆應依法妥善辦理投開票作業；而政府相關部門也應依法查處任何妨礙投票之行為，順利完成選務工作，確保高雄市民安全、安心地行使公民權利。

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