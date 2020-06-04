罷韓最終場大遊行終點…沒意外將與韓國瑜強碰頭！決戰之地又是這裡

▲韓國瑜VS罷韓團體 。（合成圖／地方中心攝／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓投票倒數！罷韓團體把握最後黃金週，天天車隊掃街和遊行，5日選前之夜，也將辦理十萬人上街頭大遊行，將從美麗島捷運站二號出口集合，行經中山一路、民生二路，最後到河東路，這跟高雄市長韓國瑜4日的公開行程，晚上8點前往民生路與河東路口，視察路燈PFI專案，沒意外雙方將會強碰頭。





▲罷韓團體選前之夜 。（圖／Wecare高雄提供）

罷韓團體5日選前之夜，將辦理十萬人上街頭大遊行，於晚上7時30分集合，晚上8時出發，從美麗島捷運站二號出口集合，行經中山一路、民生二路，最後到河東路，會有簡易型的舞台。

不過，高雄市長韓國瑜公布4日市政行程，他將於晚上8點前往民生路與河東路口「鰲躍龍翔」下方廣場，視察路燈PFI專案，時間又與罷韓團體到河東路的時間點差不多，雙方沒意外將會強碰頭。

罷韓團體表示，選前之夜規劃也是這兩天才最終確定，評估這幾天遊行狀況後，希望最後能邀請更多民眾參與，才更改地點，跟韓國瑜行程碰上就是巧合；而新聞局則說排行程時不知也有活動，因此會研議改時間，不過河東路「鰲躍龍翔」也就是當時韓國瑜市長就職典禮所在地，最終的決戰之地又命運般的落在這裡。