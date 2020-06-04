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投票前要注意！「罷韓黃絲帶」別出現　還有做這些動作小心被罰錢

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▲罷韓團體旗山發黃絲帶 。（圖／記者洪靖宜攝）
▲罷韓團體發送黃絲帶 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓投票倒數2天！罷韓團體把握最後黃金週，天天車隊掃街和遊行，也持續發放罷韓貼紙、黃絲帶。不過市選委會提醒投票日勿從事支持或反對罷免等活動，切勿穿戴支持或反對罷免的貼紙、服飾或其他物品，以免不慎觸法，被處50萬元以上罰鍰。

▲罷韓團體旗山發黃絲帶 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲選委會提醒投票當天勿穿戴有關罷韓物品 。（圖／記者洪靖宜攝）

隨著投票日逼近，高雄市選委會4日也呼籲投票日當天，勿從事支持或反對罷免等活動，並遵守投票秩序相關規定，以避免不慎觸法：

一、勿在臉書、LINE等社群媒體或網路論壇發表或轉貼支持或反對罷免資訊，包括文字、圖畫、影音或符號等，如構成從事罷免活動，或涉及發布、報導、散布、評論或引述罷免民調，依選罷法可處50萬元以上罰鍰。

二、勿穿戴支持或反對罷免之貼紙、服飾或其他物品，以免構成從事罷免活動，而被處50萬元以上罰鍰。

三、勿在投票所四周30公尺內喧嚷、干擾或勸誘他人投票不投票，以免觸犯選罷法刑事罰規定或違反刑法相關規定。

四、勿在投開票所四周30公尺外妨害或擾亂投票順暢進行，甚至妨害行使投票權，以免違反刑法相關規定。

五、勿攜帶未關機之手機進入投票所，行動裝置以放置於投票所外之手機置放籃為原則，如攜入票所應先關閉電源，以免受處3萬元以上之罰鍰。

六、勿撕毀罷免票，違者裁罰至少5千元。

選委會表示，以往違規案件多數發生在投票日凌晨零時起使用網路或手機時，因警覺心不足，疏忽時間已從投票日前一日跨越到投票當日，仍發表或轉貼競助選資訊所致。再三提醒民眾不要疏忽或持僥倖心態，而遭處以鉅額罰鍰。

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