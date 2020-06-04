被海派放話「罷韓不要納涼坐轎」？　陳其邁回應了！





▲陳其邁。（圖／記者陶本和攝）

記者袁茵／高雄報導

罷免高雄市長韓國瑜投票將於6日舉辦，面對行政院副院長陳其邁近日公開坦承會去投票，被外界質疑是因為受到海派放話，所以態度才從保守轉為積極。對此，陳其邁4日晚間回應，這跟任何政黨或派系無關。

針對有媒體報導，疑似有海派認為，罷韓投票是陳其邁問鼎高雄市長的第三次機會，應該全力以赴，怎麼可以在那邊納涼坐轎、當「便新郎」？陳其邁4日出席中山大學演講「民主國家的科技防疫」時接受媒體訪問回應，沒辦法思考消息來源是什麼。

陳其邁說，6月6日投票是決定高雄的未來，這個是高雄的事情，也是大家所關心的，這個才是問題的一個重點，「這個也跟任何政黨或者是派系無關！」

陳其邁強調，這是在於大家不管是支持或是不支持，高雄的事情就高雄人自己做決定，「我們才是這個城市的主人」，所以不管是任何的理念、政黨或者是派系，這是高雄人共同在關注的事情。

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