「反對罷免韓國瑜三個理由」　名嘴開槍：施政表現沒有差到要讓他滾蛋

▲ 韓國瑜。（圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

6月6日高雄市長韓國瑜罷免案即將到來，備受全國關注。對此，資深媒體人朱凱翔4日晚間透過影音平台提出「三個理由」，表示「我反對罷免韓國瑜」。

第一，朱凱翔指出，這近兩年來，「韓國瑜的施政表現沒有差到要讓他滾蛋」，雖然愛情摩天輪、太平島挖石油、迪士尼等等政策都沒有兌現，「但不足以讓他不要做完任期」，因為這些跟高雄市民日常不直接相關，而與市民生活息息相關的像是淹水、路面天坑、登革熱的問題都有獲得改善，在新冠肺炎疫情方面，這四個月來高雄市是六都中零本土病例的直轄市，而這些都跟高雄市民生命安全財產有關，才是市長照顧百姓的指標。

第二，朱凱翔說「罷免正當性明顯不足」，當初市民會投給韓國瑜，就是希望換人做做看，掃除前朝黑幕之下的腐臭味，但是發起罷免案的主要發起人尹立，就是前市府的文化局長，就是民眾希望輪替掉結構裡的一份子，有什麼資格跳來喊出要罷免韓國瑜，「還敢稱為光復」，還有氣爆自救會長陳冠榮，當時高雄氣爆自救會跟高市府合作，一直遊說災民代位求償，最後證明責任都在高雄市府，災民因此損失一大筆可以求償的金額，「你是權力者的附從」，還有台灣基進黨，「你也不要裝了」，你只是急於擴張政治版圖的新興政黨，不要把自己講的大義凜然，「你只是為政黨發展的私利而已。」

第三，朱凱翔認為，韓國瑜當初以89萬票當選，現在卻只要57萬4千多票就可罷免，「這真的合理嗎？票票不等值啊」；法律規定要就職一年才能提罷免，但中選會卻說提前偷跑的連署有效，這樣以後會發生什麼問題？以後只要有人出來參選，參選人除了希望獲得民眾的支持之外，同時也要支持者在落選的時候，開始發動罷免，以後台灣的選舉就會進入無限的延長賽，要選兩次，「勞民傷財是我們想要的政治嗎？是我們想要整韓國瑜，所以把我們的政治搞成這樣子？」一旦這個潘朵拉盒子打開，以後台灣選舉會永無止盡選個不停。

而朱凱翔也強調，上述三個理由只是他的個人觀點，但韓國瑜的去留由高雄市民決定，這個罷免案並不樂觀，因為民進黨在高雄的盤太大了，只要57萬票就可以罷免韓國瑜，怎麼會湊不出來呢？