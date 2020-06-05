　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「反對罷免韓國瑜三個理由」　名嘴開槍：施政表現沒有差到要讓他滾蛋

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 韓國瑜市長參加重劃區通車典禮 。（圖／記者翁進忠攝）

▲ 韓國瑜。（圖／ETtoday資料照）

記者蔡文鈴／台北報導

6月6日高雄市長韓國瑜罷免案即將到來，備受全國關注。對此，資深媒體人朱凱翔4日晚間透過影音平台提出「三個理由」，表示「我反對罷免韓國瑜」。

第一，朱凱翔指出，這近兩年來，「韓國瑜的施政表現沒有差到要讓他滾蛋」，雖然愛情摩天輪、太平島挖石油、迪士尼等等政策都沒有兌現，「但不足以讓他不要做完任期」，因為這些跟高雄市民日常不直接相關，而與市民生活息息相關的像是淹水、路面天坑、登革熱的問題都有獲得改善，在新冠肺炎疫情方面，這四個月來高雄市是六都中零本土病例的直轄市，而這些都跟高雄市民生命安全財產有關，才是市長照顧百姓的指標。

第二，朱凱翔說「罷免正當性明顯不足」，當初市民會投給韓國瑜，就是希望換人做做看，掃除前朝黑幕之下的腐臭味，但是發起罷免案的主要發起人尹立，就是前市府的文化局長，就是民眾希望輪替掉結構裡的一份子，有什麼資格跳來喊出要罷免韓國瑜，「還敢稱為光復」，還有氣爆自救會長陳冠榮，當時高雄氣爆自救會跟高市府合作，一直遊說災民代位求償，最後證明責任都在高雄市府，災民因此損失一大筆可以求償的金額，「你是權力者的附從」，還有台灣基進黨，「你也不要裝了」，你只是急於擴張政治版圖的新興政黨，不要把自己講的大義凜然，「你只是為政黨發展的私利而已。」

第三，朱凱翔認為，韓國瑜當初以89萬票當選，現在卻只要57萬4千多票就可罷免，「這真的合理嗎？票票不等值啊」；法律規定要就職一年才能提罷免，但中選會卻說提前偷跑的連署有效，這樣以後會發生什麼問題？以後只要有人出來參選，參選人除了希望獲得民眾的支持之外，同時也要支持者在落選的時候，開始發動罷免，以後台灣的選舉就會進入無限的延長賽，要選兩次，「勞民傷財是我們想要的政治嗎？是我們想要整韓國瑜，所以把我們的政治搞成這樣子？」一旦這個潘朵拉盒子打開，以後台灣選舉會永無止盡選個不停。

而朱凱翔也強調，上述三個理由只是他的個人觀點，但韓國瑜的去留由高雄市民決定，這個罷免案並不樂觀，因為民進黨在高雄的盤太大了，只要57萬票就可以罷免韓國瑜，怎麼會湊不出來呢？

ET快訊
為兒上訴！鐵警李承翰父「家中吐血」亡　享壽67歲
快訊／殺警判無罪！鐵路警李承翰父晚間飲恨離世　胃出血病逝家中
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「反對罷免韓國瑜三個理由」　名嘴開槍：施政表現沒有差到要讓他滾蛋

掛民進黨戰袍參選？陳時中不說死　「一句話」回絕邀約

防疫解禁後…陳時中「為還債」宣傳觀光　笑稱：當初種的因要還那個果

牙醫出身被看嘸…陳時中不在意　「13字結論」被鄭弘儀讚爆

時力官方推特帳號上線　前外交官劉仕傑入主媒體創意部

黃暐翰預言「罷韓成功」！　後果是…全台開始烽火連天

中醫界嘆疫情期間未能使力　盼政府編列預算支應治療費用

「國家海洋政策白皮書」今日政院通過！張競：所有預算應列出才能看出規模

被海派放話「罷韓不要納涼坐轎」？　陳其邁回應了！

網友號召返鄉投票發500元　北市：涉賄選報請地檢署偵辦

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

她癌症4期想吃味丹「停產泡麵」　董事長霸氣加開生產線讓網哭了

振興3倍券領用懶人包6重點整理　實體＆數位版、使用通路報你知

在家做好吃下飯的家常銷魂滷肉　細火慢燉超入味！網：看了好餓

刺死鐵路警嫌判無罪36天　李承翰父過世...看不到上訴判決

《做工的人》仕凌第一次直播反應超搞笑　苗可麗被嗆中指回敬

「反對罷免韓國瑜三個理由」　名嘴開槍：施政表現沒有差到要讓他滾蛋

掛民進黨戰袍參選？陳時中不說死　「一句話」回絕邀約

防疫解禁後…陳時中「為還債」宣傳觀光　笑稱：當初種的因要還那個果

牙醫出身被看嘸…陳時中不在意　「13字結論」被鄭弘儀讚爆

時力官方推特帳號上線　前外交官劉仕傑入主媒體創意部

黃暐翰預言「罷韓成功」！　後果是…全台開始烽火連天

中醫界嘆疫情期間未能使力　盼政府編列預算支應治療費用

「國家海洋政策白皮書」今日政院通過！張競：所有預算應列出才能看出規模

被海派放話「罷韓不要納涼坐轎」？　陳其邁回應了！

網友號召返鄉投票發500元　北市：涉賄選報請地檢署偵辦

「反對罷免韓國瑜三個理由」　名嘴開槍：施政表現沒有差到要讓他滾蛋

SUQQU同時引進英國、伊勢丹限定色　超美「奶茶色漸層頰彩」被搶翻

美前防長「瘋狗」馬提斯逆川普聲明：動用美軍撕裂美國　反對把城市變戰場

胃鏡一照全是血！李承翰父「為兒上訴」鬱悶亡　妻嘆：害死兩條命

掛民進黨戰袍參選？陳時中不說死　「一句話」回絕邀約

鳳梨炸彈餵懷孕母象…嘴部重傷絕望身亡　3嫌犯鎖定了！

防疫解禁後…陳時中「為還債」宣傳觀光　笑稱：當初種的因要還那個果

竟然收成這樣！好市多停車場一張照　網驚嘆跪了：好療癒阿

NBA復賽方案22隊7月開打　球員工會週六進行線上會議

世紀懸案大突破！英國女童失蹤13年　德國戀童犯涉謀殺

白柴「聽到鈴聲響」化身激動哥　仰天凹嗚吼全家：接！電！話！

政治熱門新聞

名嘴預言「罷韓成功」！　之後全台開始烽火連天

不在意被看嘸　陳時中這樣說鄭弘儀大讚

邵子平大起底！廢他台籍內政部反擊了

罷免案1／4反對就掛了　柯文哲：好可怕

蔡英文乾兒子醉倒被輾斃？　總統府還原真相

呂捷表態投票！妻被出征霸氣嗆：管你什麼粉

掛綠戰袍參選　陳時中「一句話」回絕邀約

防疫解禁　陳時中「為還債」宣傳觀光

沈富雄批吳怡農：罷韓干你X事

被海派放話？　陳其邁回應了！

一張圖秒懂　「三倍券」vs.「消費券」

陳學聖反罷韓！　為什麼只有韓國瑜要被罷免？

振興三倍券「找零」違法？經濟部回應了

時力推特上線　劉仕傑入主媒體創意部

更多熱門

相關新聞

名嘴預言「罷韓成功」！　之後全台開始烽火連天

名嘴預言「罷韓成功」！　之後全台開始烽火連天

6月6日高雄市長韓國瑜罷免案即將到來，資深媒體人黃暐翰4日晚間在臉書預測，「罷韓會過，理所當然」，如果不過就會「物極必反」。

罷韓最終場大遊行終點　將與韓國瑜強碰頭

罷韓最終場大遊行終點　將與韓國瑜強碰頭

被海派放話？　陳其邁回應了！

被海派放話？　陳其邁回應了！

返鄉投票發500元？北市：涉賄選

返鄉投票發500元？北市：涉賄選

罷韓投票前要注意！這些動作小心被罰錢

罷韓投票前要注意！這些動作小心被罰錢

關鍵字：

韓國瑜朱凱翔罷韓2020高雄市長罷免

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

鐵路警父飲恨離世　胃出血病逝家中

單親媽砸50萬積蓄開店　每天經營18小時只賺60元...

快訊／鐵路警父悲憤過世　看不到上訴判決

臭到爆！17歲弟腳底佈「鹹魚蒸蛋」…媽狂轟：整棟樓都聞得到

16歲妹開朋友車「無照上國道」！猛撞鹽酸槽罐車

愛妻遭酸民罵醜！　館長曬老婆辣照

鐵警李承翰父「家中吐血」亡　享壽67歲

咪妃分手1年爆復合Joeman！IG放閃「名車背景露餡」

天然威而鋼　移工生吃荔枝椿象

住中古屋才懂「陽台進出」多珍貴　專家推優點「室內不染灰塵」

他煮食90歲祖母「切成小肉塊享受」　半屍躺地等烹飪

子瑜隨手綁丸子頭　居家自拍照曝光！

高雄情侶房內「肉搏」直播！竟是為了韓國瑜

麥德琳失蹤懸案　德警鎖定嫌犯

周揚青V字短洋裝「辣曬北半球」！羅志祥IG發聲

更多

最夯影音

更多
兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了
她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面