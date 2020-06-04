黃暐翰預言「罷韓成功」！　後果是…全台開始烽火連天

▲韓國瑜。（圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

6月6日高雄市長韓國瑜罷免案即將到來，資深媒體人黃暐翰4日晚間在臉書預測，「罷韓會過，理所當然」，如果不過就會「物極必反」。

黃暐瀚反問「怎麼能不過？」並指出，蔡英文都呼籲投票了，吳怡農都下去高雄遊行了，法務部被用logo都原諒了，民進黨高雄市黨部主委趙天麟，都發了上百萬通的簡訊催票了，高鐵都快閃優惠還開加班車了，學生會的媽媽專車，也都免費要接送了（後來改成只接回程），「怎麼會不過？罷韓會過，理所當然。」

黃暐瀚強調，「這是一場『仇恨動員』，無庸置疑」，不要忘記，五個月前，蔡英文才在高雄拿下109萬票，韓國瑜只有61萬票，現在的高雄，不只綠大於藍，綠遠遠大過於藍。所以，這是仇恨度問題，不管高雄這一年半的柏油路，有沒有變比較平坦？水溝有沒有比較通？雙語教育有沒有比之前落實，都不重要，「我恨韓國瑜，韓國瑜下台。」

黃暐瀚分析，韓國瑜大選輸蔡英文265萬票，但韓國瑜也拿了552萬票，占比38%。就拿高雄的鳳山來說，鳳山有效選民29萬，罷免門檻七萬三千票；2018選市長，韓國瑜在鳳山拿了11萬票，2020退步三萬，變成八萬多票，實打實，要是全都出來，鳳山的立委，議員，都等著，準備被罷免下台。

黃暐瀚說，罷韓是高雄市民的權利，過與不過，就看高雄市民民意如何？但現在政黨直接介入，各種巧立名目，做到太超過，勢必會反彈。他也預測，罷韓，應該會過，如果不過，那叫物極必反；罷韓，應該會過，過了之後，接下來，全台開始烽火連天，那才真叫，物極必反。

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