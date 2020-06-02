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祥碩科技捐款500萬獎學金　助清大科管生開啟國際視野

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▲鼓勵拓展國際視野　祥碩科技捐款500萬獎學金助清大科管院學生出國。（圖／清大提供）
▲祥碩捐款清華科管院，為學生開啟世界之窗。（圖／清大提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

為拓展學生的國際視野，清華大學科技管理學院提出「境外學習倍增計畫」，將補助學生出國交換、實習、參與國際競賽、研討會、擔任志工，計畫將全院學生在學期間出國交流的比率從目前的25%翻倍過半，這項計畫也獲得祥碩科技的支持，決定捐款5百萬元，開啟清華科管院學生的世界之窗。

▲鼓勵拓展國際視野　祥碩科技捐款500萬獎學金助清大科管院學生出國。（圖／清大提供）

▲清華大學校長賀陳弘鼓勵學生走出國門，走向世界。

捐贈儀式2日上午在清華大學舉行，祥碩科技總經理林哲偉將象徵5百萬捐款的巨型支票交到清華大學科技管理學院院長林哲群手中。清華科管院長林哲群認為，管理是經驗、氛圍，也是一種文化的養成，科管院的學生不只要學做事，更要「懂人」，比起理工學生，更應出國看一看。

清華科管院目前有經濟、計財、院學士班3系，及服科、科管、科法、經濟、計財5所與在職專班。林哲群表示，除了在職專班的課程規畫涵括境外課程，學生出國交流的比率幾乎為百分之百，其餘大學部及研究所各系所的出國比率約只有10%~30%，而科管院的學生普遍體會出國學習的重要性，2019年申請校級交換生獎學金的人數達81人，是全校申請人數最多的學院，但因資源有限，約僅有半數成功申請到校級獎學金。

為鼓勵未申請到獎學金者也能一圓出國夢，科管院透過向企業募款，補助學生出國的機票費用，如今獲得祥碩科技的慷慨捐助，林哲群表示，將擴大補助科管院學生實習、競賽等各種形式的境外交流，「踏出國門，擁抱世界。」祥碩科技總經理林哲偉曾赴美國密蘇里大學哥倫比亞分校攻讀電機碩士，他深深感受到，出國學到的不只是專業，更重要的是跨文化的理解與溝通，「比如一起瘋NCAA、NBA，在籃球場上感受熱血沸騰的氛圍，」這些經歷都使他日後在跨國的生意往來上更有自信，也更能與來自不同國家的生意伙伴建立深一層的關係與情誼。

清華大學校長賀陳弘上午出席捐贈典禮致詞指出，面對新冠病毒疫情，我們可以看到越南採取了一些特別的做法，瑞典則採取不同的因應策略，這說明在面對重大議題時不能沒有國際觀。提供學生更多海外交流的機會，是一流大學早該做的，他很高興科管院能夠走在學校的前面，也非常感謝祥碩科技幫助科管院的學生走出國門、走向世界。

祥碩科技小檔案

創立於2004年3月，於2012年12月股票上市。祥碩投入高速IC開發與設計，專精USB、SATA與PCIe，具高速實體層研發實力；曾入選富比士「亞洲最佳中小型上市企業200強」與天下雜誌「快速成長企業100強」。

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