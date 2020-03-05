新竹最狂「斂財靈媒」豪宅囤1.1億現金　宮廟找肥羊：我是退休校長

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣尖石國中前退休校長彭春蘭與吳姓、林姓假靈媒共謀，誆稱有通靈能力，以宗教名義向年長者及病患行騙斂財，得手金額高達上億，遭到檢察官與警方於2019年11月間搜索，並當場查扣1.1億元現金、玉石1千餘件、金飾數十件等。地檢署日前偵查終結，並依詐欺取財、違反洗錢防制法等罪嫌將彭春蘭等3人提起公訴。

▲吳女豪宅被搜索出1.1億現金，另還有戶頭1.2億遭凍結。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

彭春蘭過去就曾因宗教發生糾紛，2015年她從尖石國中退休後，開始在新竹地區各佛寺、宮廟或山區遊走，主動接觸年邁可欺、罹患憂鬱、或自己及親友遭逢挫折徬徨無助的被害人，利用其退休校長的身分博取被對方信任，待被害人卸下心防後，再聯合林姓、吳姓女子假扮「程老師」、「方老師」，佯稱具有通靈能力、改運解厄神通法力，誆稱被害人有冤親債主，近期將有災禍，需購買鉅額法器珠寶等消災解厄。

▲警方帶來的行李箱完全不夠裝。

除消災解厄外，一行人也會誆騙被害人入股、投資虛構的「寶OO珠寶公司」，陸續詐得300至3000多萬不等款項，總金額高達上億元。得手後，這些錢分別藏於吳姓嫌犯的竹北豪宅，及多筆帳戶內，也會購置不動產、金飾、玉器珠寶等加以藏匿。

2019年11日5日晚間，新竹地檢署檢察官指揮竹北分局出動近40名人力前往吳女豪宅，從豪宅的鞋櫃、衣櫃中搬出「一箱一箱的現金」，員警以點鈔機從晚間10點連續清點了至凌晨4點多，6個多將近7個小時，才將現場1.1億元的現金點完，每十萬元一綑的千元鈔，連檢警帶去的行李箱都不夠裝，最後只好動用紙箱打包，並出動2輛轎車、1輛7人座轎車才將這些箱子順利載走。

檢察官調查，彭春蘭等人曾有詐欺等前科，沒想到前案執行完畢後，仍不知悔改，又於2015至2018年間，先後詐騙多名被害人。地檢署日前偵查終結，並依詐欺取財、違反洗錢防制法等罪嫌將彭春蘭等3人提起公訴。

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