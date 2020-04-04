女大生洗澡…驚見「門外一支手機」　他聽尖叫聲快跑：只是想借衛生紙

記者陳凱力／新竹報導

一名清大外包工人於2019年10月間在女生宿舍工作時，拿起手機偷拍女學生洗澡遭報警，工人一開始辯稱「只是想借衛生紙」，最後還是在警方的突破口下坦承犯行，不過，警方將工人手機送往科偵組還原資料後卻未發現偷拍資料，由於妨害秘密不處罰未遂犯，新竹檢方最後只能不起訴結案。

▲江男偷拍女大生洗澡卻辯稱只是想借衛生紙，後來才終於坦承犯行。（圖／讀者提供）

2019年10月間，有讀者向《ETtoday新聞雲》記者投訴，一名清大女大生在宿舍洗澡時，遭到不明男子持手機從門外由上往下偷拍，女學生洗到一半嚇得大聲尖叫，男子也落荒而逃，事後校方也緊急調閱相關監視器報警抓人。

警方根據監視器鎖定一名外包的江姓工人，江男到案後否認偷拍，辯稱「急著上廁所才會就近前往女廁解決，因忘了帶衛生紙，才想向正在洗澡的女學生求救」，沒想到手才伸出門檻上，女學生就大聲尖叫。

由於現場環境為淋浴間與馬桶分開設置，依常理來看，淋浴時並不會攜帶衛生紙入內，工人的「借衛生紙」一說，明顯有漏洞，經過警方層層突破心防後，工人才終於坦承犯行。

檢方勘查監視器內容發現，江男在案發時的確攜手機進入女舍浴室隔間外，也拍下江男逃離畫面，不過，警方並未在江男手機發現女大生洗澡或相關畫面，因此，江男雖確有著手偷拍被害人洗澡之舉，惟屬未遂，而刑法偷拍罪嫌並未處罰未遂，無法構成妨害秘密罪，檢方僅能不起訴結案。

至於江男偷拍行為仍可能構成性騷擾防治法，若被害人欲追究，需另行提告。

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