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「對抗疫情新藥還等多久」　陸專家：老藥新用為主策略

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▲ 實驗室（圖／示意圖／路透社）

▲ 各國頂尖醫療團隊與時間賽跑，研發對抗新冠肺炎新藥。（圖／示意圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

各國頂尖醫療專家與時間賽跑，日夜研發對抗新冠肺炎（COVlD-19）的新藥。大陸清華大學藥學院院長丁勝也表示，這次突發疫情，時間是關鍵，大陸前期著重採用老藥新用的研發策略，有一定作用，研究人員還在進行新藥的研發，但仍處於優化與調整階段。

課題組在論文預印本網站生物預印本（BioRxiv）線上刊登最新成果，從蝙蝠基因組學研究發現廣譜抗病毒藥物靶點和抗新冠病毒潛在藥物分子。針對新冠肺炎的藥物研發情況最新情況？根據大陸官媒人民日報指出，丁勝接受訪時表示「老藥新用」還是主要策略。

▲▼ GHDDI研究人員做實驗。（圖／翻攝GHDDI）

▲ GHDDI研究人員做實驗。（圖／翻攝GHDDI）

該報導指出，面對突發疫情，時間是關鍵，前期著重採用「老藥新用」的研發策略。所謂「老藥新用」是指進一步驗證至少已經完成臨床Ⅰ期的安全性有一定保證的藥物。這一研發手段可以節省臨床前和部分臨床研究時間，大大縮短藥物研發的時間成本。

丁勝強調，「目前我們的老藥還有很大的認知空間，研究人員還會著重在這一方面進行研究，繼續發揮老藥的作用。」同時繼續研發專門針對新冠病毒靶點的新藥研發，目前還處於藥物的發現和優化階段，之後需要體外和體內的實驗。

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