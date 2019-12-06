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社會 社會焦點 保障人權

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

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▲媽媽救我。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲媽媽手中拿著一張求救字條。

記者陳凱力／新竹報導

「媽媽救我」的詐騙老梗行之有年，卻依然不斷有人受騙上當，一名愛子心切的婦人，接到詐騙集團的電話表示，其女婿因毒品交易作擔保欠錢，要她拿出190萬出來擺平，婦人一時情急，沒有求證就急著趕往銀行匯款，所幸被機警的行員發現異常通知員警到場了解，才戳破這一場「媽媽救我」騙局。警方也呼籲，民眾如接到任何恐嚇或小孩被綁架要求付款電話，千萬別慌張，應立即撥打110報案，請求警方協助，勿因一時恐懼緊張而交付款項受騙。

▲媽媽救我。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲媽媽手中拿到號碼單，已準備提領190萬現金，員警積極聯繫找到女婿，用手機電話與媽媽對話確認平安。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

新竹一名70歲的周姓婦人，於4日接到詐騙集團假扮為黑道角頭，說她的女婿與他們毒品交易作擔保欠錢，現在在他們手上，如不拿出190萬來擺平，就要讓他斷手斷腳，周婦在電話中一直聽到女婿喊叫救命的聲音，讓她深信不疑，立即趕往銀行匯款。

周婦在櫃檯前全身顫抖不止、十分害怕緊張，連話都說不清的周婦，引起行員任小姐注意，並通報派駐台銀的保七員警曾仁國、陳偉、蕭正功、張世欣、范鎧發前來關心瞭解。

員警眼尖發現，周婦除了拿著「銀行號碼單」之外，還拿著一張寫著「他抓到女婿」、「求救」等文字的字條，經過瞭解，員警先安撫周婦心情，並分頭聯繫她的女婿。

在保七員警積極聯繫下，終於找到女婿，並發現他根本就沒有販毒欠錢，更沒有被黑道綁去，周婦才恍然大悟這是一場詐騙集團「媽媽救我」的騙局。而後，保七員警與新竹第二分局偵查隊共同偵辦追查，於台銀新竹分行對面，當場逮捕前來取款的江姓男車手，全案依法移送偵辦。

保七總隊在此特別呼籲，民眾如接到任何恐嚇或小孩被綁架要求付款電話，千萬別慌張。請立即撥打110報案，請求警方協助，勿因一時恐懼緊張而交付款項受騙。

▲媽媽救我。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲190萬取款單，所幸為保七員警及臺銀行員即時攔阻。

▲媽媽救我。（圖／記者陳凱力翻攝）
保七員警與新竹第二分局偵查隊共同偵辦追查，於台銀新竹分行對面，當場逮捕前來取款的車手，全案依法移送偵辦。

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