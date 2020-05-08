　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

企業捐30億！清大成立「台北政經學院」明年招生　4任教育部長當董事

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼台北政經學院基金會與國立清華大學正式簽約，將合作設立台北政經學院。左起：清華大學校長賀陳弘、台北政經學院基金會董事長黃煌雄、台北政經學院基金會董事林家宏。（圖／清華大學提供）

▲台灣高等教育的創舉！財團法人台北政經學院基金會與國立清華大學正式簽約，合作設立「台北政經學院」。（圖／清華大學提供）

記者林育綾／台北報導

財團法人台北政經學院基金會與國立清華大學今（8）日正式簽約，合作設立台北政經學院(Taipei School of Economics and Political Science, TSE)，教育部長潘文忠更到場見證，該學院的成立得到台灣企業家林陳海捐款台幣30億支持，在清大以「校中校」的模式運作，成為台灣高等教育的一項創舉，預計全英語授課加上招收7成外籍生，打造國際級跨領域殿堂！

清華大學校長賀陳弘指出，台北政經學院的設立計劃已獲教育部同意，將從明年110學年度開始招生，其中國際生將占3分之2以上（約7成），採全英語授課，未來畢業生將獲頒國立清華大學博碩士學位證書。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 台北政經學院基金會董事長黃煌雄（右）與清華大學校長賀陳弘（左），在教育部長潘文忠見證下簽約，將合作設立台北政經學院。（圖／清華大學提供）

▲財團法人台北政經學院基金會與國立清華大學正式簽約，合作設立台北政經學院，教育部長潘文忠（中）更到場見證。（圖／清華大學提供）

台北政經學院基金會的董事包括黃榮村、曾志朗、吳清基、蔣偉寧等4位前教育部長，及朱雲漢、單驥等政經學者，今（8）日皆出席了簽約典禮。黃煌雄是台北政經學院成立的重要推手，他在1988年成立台灣研究基金會，創會20周年之際，受英國費邊社懷抱社會改革理想、創辦倫敦政經學院的啟發，開始構思如何在台灣創辦一所引領世界與歷史思潮的學術殿堂，但資金與人才都是難題。

這些年來，他除了與美國哈佛大學、英國倫敦政經學院合辦多屆國際學術研討會，建立人才連結，並獲得寶佳機構創辦人林陳海同意捐款30億元，成立台北政經學院基金會，踏出了關鍵的一步。

▲▼寶佳機構創辦人林陳海捐款30億成立台北政經學院基金會，副董事長林家宏代表出席簽約儀式。左起：台北政經學院基金會董事長黃煌雄、清華大學校長賀陳弘、台北政經學院基金會董事林家宏。（圖／清華大學提供）

▲黃煌雄（左）是台北政經學院成立的重要推手，清華大學校長賀陳弘（中）表示，企業家林陳海同意捐款30億元是「前所未見的最大捐助」。（圖／清華大學提供）

黃煌雄表示，台北政經學院的成立，是一個「化不可能為可能的歷程」。他為此拜訪過許多海內外賢達，「很多人都說不可能，但我不服氣。」他認為亞洲崛起後，國際政治經濟環境重組，以西方為中心的世界已有所改變，「為台灣、為亞洲、為人類迎接21世紀的新挑戰，台灣應該做好準備。」經過多方徵詢，基金會決定與培養過無數頂尖理工人才，並孕育出諾貝爾獎得主的清華大學合作，優勢互補，創造雙贏，他很高興能與清華大學同行。

為吸引優秀學生進入台北政經學院就讀，黃煌雄特別看重師資水平，將成立國際諮詢委員會，徵詢專家意見，用最好的待遇禮聘「國際級大師」與新銳學者到學院講學。倫敦政經學院、哈佛甘迺迪學院等知名學府，都是台北政經學院未來合作辦學的對象。

▲▼財團法人台北政經學院基金會與國立清華大學正式簽約，合作設立台北政經學院。（圖／記者林育綾攝）

▲台北政經學院的成立，將是台灣高等教育創新及國際化最重要的一項實驗計畫。（圖／記者林育綾攝）

清華大學校長賀陳弘指出，基金會與清華大學的合作，結合了民間力量與公部門，將是台灣高等教育創新及國際化最重要的一項實驗計畫，也是社會科學領域「前所未見的最大捐助」，對清大和整體而言都是如虎添翼。

他表示，公部門具有聲望，但彈性不足；民間單位不只有彈性，還能提供更豐富的資源。這樣的合作在台灣是第一次，在亞洲也非常少見，一定會獲得國際矚目。該學院將著重於跨領域，加上探討永續議題，會結合政治、經濟、人類學等領域，甚至是環境。

賀陳弘認為，全球所面臨的重大政治經濟危機，無一不牽涉科技因素，例如糧食、環境汙染、能源、戰爭、甚至流行疫情皆如此，人類社會如何永續，政治經濟與科技領域必須共同努力。清華大學堅實的理工科技背景，其實是培養一流的新世代政經人才的最佳搖籃，「全世界未來需要的是能夠結合政經與科技、跨界求解的人才。」

賀陳弘說，作為清華大學的第11個學院，台北政經學院將參酌倫敦政經學院模式，開辦跨領域碩士與博士學程。明年110學年度至少先招收10名碩士生，後年111學年度則至少招收40名碩士生、10名博士生，招生名額將逐年增加。

上課地點初期在新竹的清華大學創新育成大樓，未來並將在校園另建學院大樓；而清華大學在台北市金華街的校地月涵堂將成為前進基地，3年後也會在台北授課。

台北政經學院董事林家宏表示，他的父親林陳海一向注重教育，也非常認同黃煌雄先生培育下一世代政經人才的理念，希望很快能看見這樣的理想能在台灣這塊土地實現。以30億台幣設立的基金，孳息將作為台北政經學院經常性的運作經費，估計每年可供運用經費平均在1億元以上。

▲▼財團法人台北政經學院基金會與國立清華大學正式簽約，合作設立台北政經學院。（圖／記者林育綾攝）

▲清華大學師長與台北政經學院基金會董事出席今日的簽約儀式。（圖／記者林育綾攝）

ET快訊
阿嬌老公3大「超狂黑歷史」起底！離婚華航林依晨…被爆約炮劈腿
「Uniqlo活春宮」女主5年後又有新片！25歲無P近照曝…
快訊／阿嬌回應了！　承認分居「雙方不能有怨言」協議內容曝光
完成率100%！高雄市選委會：罷韓1823投開票所全部設置完
阿嬌和「醫界王陽明」傳離婚！夫妻合照停在8個月…PO文早洩玄
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「增產報國」9年生5寶　彰化超級媽咪喊：再累也值得

新北女未遭鼠咬仍染漢他病毒！國內累積5例「創20年最高」

新冠肺炎成最後一役？陳時中：去留是行政院院長職權

大叔硬闖「想來醫院閒晃」...逼問2次真相怒炸！醫護：還往我身上撞

1968新熱點上線！北市增5處　「永康、西門、公館」都上榜

企業捐30億！清大成立「台北政經學院」明年招生　4任教育部長當董事

小黃領6萬！救護車隊防疫「瘋狂出勤」　半夜忙爆0補貼...他看新聞怒：X你娘

暌違2天「+0」回歸了！通路推限量第2件0元、飯店1千元就能入住

男都填舉牌、女賣玉蘭花？紓困亂象惹怨　陳時中：寧願錯發也不要漏掉

北市喊話「入境國人、外國人強制住防疫旅館」！陳時中回應了

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

狗老大找到新家...卻不捨分離 愛爸：希望牠能比之前幸福！

拜月老必學！真命天菜清單10大要點 過往經驗找答案、經濟條件不要貪

興富發中研A+讓您『有薪就成家 人生拿A+』

全球首例！52歲女確診新冠重症　桃醫用「血液淨化3天」救回一命

「增產報國」9年生5寶　彰化超級媽咪喊：再累也值得

新北女未遭鼠咬仍染漢他病毒！國內累積5例「創20年最高」

新冠肺炎成最後一役？陳時中：去留是行政院院長職權

大叔硬闖「想來醫院閒晃」...逼問2次真相怒炸！醫護：還往我身上撞

1968新熱點上線！北市增5處　「永康、西門、公館」都上榜

企業捐30億！清大成立「台北政經學院」明年招生　4任教育部長當董事

小黃領6萬！救護車隊防疫「瘋狂出勤」　半夜忙爆0補貼...他看新聞怒：X你娘

暌違2天「+0」回歸了！通路推限量第2件0元、飯店1千元就能入住

男都填舉牌、女賣玉蘭花？紓困亂象惹怨　陳時中：寧願錯發也不要漏掉

北市喊話「入境國人、外國人強制住防疫旅館」！陳時中回應了

企聯女壘／兩屆世錦賽金牌助威！　旺獅美國投手有望10日登板

拿北韓比喻韓國瑜！　高嘉瑜道歉：這是對金正恩的侮辱…

光寶科技4月營收137.47億元、月增9%　創下今年以來新高！

疫情打亂出國旅遊計畫　產險業首季理賠逾3500萬

百想藝術大賞戲劇名單：玄彬vs朴敘俊、金喜愛vs孔曉振「死亡之組」出爐

救人要緊！15歲遛狗少年不管低溫跳入運河　一把撈起溺水幼童

阿嬌認了「和賴弘國很愛吵架」曝婚後難處！　自白：太年輕遇到對的人未必好

接任國發會主委？龔明鑫笑問鄭文燦：要不要徵詢我一下

母親節來基隆玩！官方認證1日遊「景點、活動懶人包」

下班就衝去吃！漢堡王「KitKat巧克力聖代」新登場　4個月限時開賣

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

生活熱門新聞

10萬貸款入帳　網曝3年利息1400：還不借爆　

影／新冠肺炎患者挽回一命 桃園醫院證實全球首例

1萬紓困藏漏洞！律師揭「2類人竟可領」

大量隱翅蟲高雄出沒　網友一晚殺死50隻

內著形狀被拍光！體溫熱像儀「透視」出入者

女騎士被龜殼花嚇哭！阿伯邊安慰邊補刀

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

申辦紓困要備資料！基隆民眾怒批

台人會暴怒的台式料理！「它」秒遭點名

豬隊友煮泡麵「一個動作」毀了　老饕曝光「隱藏吃法」

鄰居狂發文：領嘸紓困金　她吐真話秒被刪好友

蔡阿嘎桌面正妹被神出　本尊嬌羞回應

交大「12舍交誼廳」從鬼城變酒吧！

「全聯比其他賣場貴？」　網曝撿便宜經驗

更多熱門

相關新聞

義大利摸8歲童小GG　他求償10元獲准

義大利摸8歲童小GG　他求償10元獲准

清大EMBA一名楊姓男子與同學到義大利遊玩，因對同學的8歲兒子「隔褲摸鳥」，遭到男童雙親回國後控告，因行為地在義大利，依法不罰，全案僅能予以不起訴，而男童家人再提出民事求償，新竹地院法官認定楊男侵害男童人格權，判楊男賠10元。

「對抗疫情新藥還等多久」　陸專家：老藥新用為主策略

「對抗疫情新藥還等多久」　陸專家：老藥新用為主策略

女大生洗澡遭偷拍　他：只是想借衛生紙

女大生洗澡遭偷拍　他：只是想借衛生紙

清大向醫護致敬　醫護人員免費修讀

清大向醫護致敬　醫護人員免費修讀

清大將星放榜　木蘭從軍過半數

清大將星放榜　木蘭從軍過半數

關鍵字：

清大台北政經學院

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狼男姦殺哈日女　DIY整形逃亡

巴拉圭參院表決「與台斷交」　差9票過關

羅志祥深夜發聲8字「請等我回來」網暴動

紀德艦屢被當砲房！女兵狂叫蓋過機械聲

滑臉書驚見妻兒被殺…美投手機場崩潰

金正恩用替身？模仿演員：全北韓沒有第二個這麼胖的人

10萬貸款入帳　網曝3年利息1400：還不借爆　

彰化女殺夫！見女兒熟睡「順便殺一殺」　自首：不後悔

準備復合？　羅志祥深夜8字發聲「周揚青按讚了」！

日醫最推薦「高鈣食物Top6」曝光！第1名還能防老人癡呆

他被灌醉！女友溫柔扶頭…下秒好友就吻上

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

女詭異被鱷魚迷住　淡定入水慘死

快訊／紀德艦海軍輪機官「酒後大戰」女士官

紀德艦性醜聞真相曝　輪機官酒後性侵

更多

最夯影音

更多
「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄
安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面