企業捐30億！清大成立「台北政經學院」明年招生　4任教育部長當董事

▲台灣高等教育的創舉！財團法人台北政經學院基金會與國立清華大學正式簽約，合作設立「台北政經學院」。（圖／清華大學提供）

記者林育綾／台北報導

財團法人台北政經學院基金會與國立清華大學今（8）日正式簽約，合作設立台北政經學院(Taipei School of Economics and Political Science, TSE)，教育部長潘文忠更到場見證，該學院的成立得到台灣企業家林陳海捐款台幣30億支持，在清大以「校中校」的模式運作，成為台灣高等教育的一項創舉，預計全英語授課加上招收7成外籍生，打造國際級跨領域殿堂！

清華大學校長賀陳弘指出，台北政經學院的設立計劃已獲教育部同意，將從明年110學年度開始招生，其中國際生將占3分之2以上（約7成），採全英語授課，未來畢業生將獲頒國立清華大學博碩士學位證書。

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▲財團法人台北政經學院基金會與國立清華大學正式簽約，合作設立台北政經學院，教育部長潘文忠（中）更到場見證。（圖／清華大學提供）

台北政經學院基金會的董事包括黃榮村、曾志朗、吳清基、蔣偉寧等4位前教育部長，及朱雲漢、單驥等政經學者，今（8）日皆出席了簽約典禮。黃煌雄是台北政經學院成立的重要推手，他在1988年成立台灣研究基金會，創會20周年之際，受英國費邊社懷抱社會改革理想、創辦倫敦政經學院的啟發，開始構思如何在台灣創辦一所引領世界與歷史思潮的學術殿堂，但資金與人才都是難題。

這些年來，他除了與美國哈佛大學、英國倫敦政經學院合辦多屆國際學術研討會，建立人才連結，並獲得寶佳機構創辦人林陳海同意捐款30億元，成立台北政經學院基金會，踏出了關鍵的一步。





▲黃煌雄（左）是台北政經學院成立的重要推手，清華大學校長賀陳弘（中）表示，企業家林陳海同意捐款30億元是「前所未見的最大捐助」。（圖／清華大學提供）

黃煌雄表示，台北政經學院的成立，是一個「化不可能為可能的歷程」。他為此拜訪過許多海內外賢達，「很多人都說不可能，但我不服氣。」他認為亞洲崛起後，國際政治經濟環境重組，以西方為中心的世界已有所改變，「為台灣、為亞洲、為人類迎接21世紀的新挑戰，台灣應該做好準備。」經過多方徵詢，基金會決定與培養過無數頂尖理工人才，並孕育出諾貝爾獎得主的清華大學合作，優勢互補，創造雙贏，他很高興能與清華大學同行。

為吸引優秀學生進入台北政經學院就讀，黃煌雄特別看重師資水平，將成立國際諮詢委員會，徵詢專家意見，用最好的待遇禮聘「國際級大師」與新銳學者到學院講學。倫敦政經學院、哈佛甘迺迪學院等知名學府，都是台北政經學院未來合作辦學的對象。

▲台北政經學院的成立，將是台灣高等教育創新及國際化最重要的一項實驗計畫。（圖／記者林育綾攝）

清華大學校長賀陳弘指出，基金會與清華大學的合作，結合了民間力量與公部門，將是台灣高等教育創新及國際化最重要的一項實驗計畫，也是社會科學領域「前所未見的最大捐助」，對清大和整體而言都是如虎添翼。

他表示，公部門具有聲望，但彈性不足；民間單位不只有彈性，還能提供更豐富的資源。這樣的合作在台灣是第一次，在亞洲也非常少見，一定會獲得國際矚目。該學院將著重於跨領域，加上探討永續議題，會結合政治、經濟、人類學等領域，甚至是環境。

賀陳弘認為，全球所面臨的重大政治經濟危機，無一不牽涉科技因素，例如糧食、環境汙染、能源、戰爭、甚至流行疫情皆如此，人類社會如何永續，政治經濟與科技領域必須共同努力。清華大學堅實的理工科技背景，其實是培養一流的新世代政經人才的最佳搖籃，「全世界未來需要的是能夠結合政經與科技、跨界求解的人才。」

賀陳弘說，作為清華大學的第11個學院，台北政經學院將參酌倫敦政經學院模式，開辦跨領域碩士與博士學程。明年110學年度至少先招收10名碩士生，後年111學年度則至少招收40名碩士生、10名博士生，招生名額將逐年增加。

上課地點初期在新竹的清華大學創新育成大樓，未來並將在校園另建學院大樓；而清華大學在台北市金華街的校地月涵堂將成為前進基地，3年後也會在台北授課。

台北政經學院董事林家宏表示，他的父親林陳海一向注重教育，也非常認同黃煌雄先生培育下一世代政經人才的理念，希望很快能看見這樣的理想能在台灣這塊土地實現。以30億台幣設立的基金，孳息將作為台北政經學院經常性的運作經費，估計每年可供運用經費平均在1億元以上。

▲清華大學師長與台北政經學院基金會董事出席今日的簽約儀式。（圖／記者林育綾攝）