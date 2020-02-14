薪水房產全上繳　深情男驚見「妻的激戰片」…男主角是別人



▲賴男不甘遭妻背叛，再對小王提出求償100萬元。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名深情夫將薪水、房產全部交給妻子打理，沒想到卻遭背叛偷腥小王，經新竹地院依通姦罪判小王3個月徒刑。人夫不甘一腔深情錯付，情緒崩潰，更長達1年無法工作，再對小王求償100萬。法官認，小王干擾人夫婚姻，破壞對方夫妻信賴關係，判應賠30萬元。

人夫賴男向法官表示，與妻子結婚近7年、育有1女，婚後5年左右，意外發現妻子手機中有和小王的鹹濕對話。事後，他向妻子逼問，妻子也坦承與小王曾在2019年去摩鐵開房，還拍下性愛影片做為紀念，人夫得知真相情緒完全崩潰，將近1年的時間無法正常工作。事後人夫一狀告上法院，經法院審理後也依通姦罪判小王3個月徒刑。

人夫想到婚後自己努力打拼工作，所有薪水全部交給妻子打理，連房產都登記在愛妻名下，卻仍遭背叛，雖幾度想離婚，但想到年幼的孩子只好繼續忍耐，但他心懷不甘，多次經過心理諮商仍氣憤難平，因此再向小王求償100萬元。

人夫坦承2度與賴妻前往摩鐵發生性關係，但對方索賠金額過高，以超過他能力範圍，希望法官能手下留情。

法官調查發現，廖男確因與賴妻2次發生性關係，還拍下性愛影片，遭法院判。廖男行為已干擾賴男婚姻生活美滿、破壞對方夫妻信賴關係，導致賴男受到精神苦楚，認為其主張配偶權遭侵害有理，判小王廖男應賠30萬元。

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