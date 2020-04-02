向醫護致敬　清大109學年實體、線上、學分班…醫護人員免費修讀

▲國立清華大華拍攝了一支短片，師生以鼓掌的方式向醫護致敬。（圖／清大提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新冠病毒肺炎疫情爆發以來，辛苦的第一線醫護人員已與之奮戰二個多月。國立清華大華拍攝了一支短片(https://youtu.be/-6t8m3lDYb4)，師生以鼓掌的方式向醫護致敬。校方並決定，109學年度所有的實體、線上課程及學分班，都將提供醫護人員免費修讀，歡迎他們在疫情緩和之後，到清華來學習充電，可免費修課的對象除了全國醫療院所的醫護員工，還包括辛苦的疫情指揮中心與各縣市衛生局處人員，以及新竹縣市的里長們。

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▲清大師生向全體醫護人員致敬。



清華大學校長賀陳弘表示，面對如此兇猛而看不見的敵人，醫護人員要克服體力及心理極限，冒著自己的危險，不眠不休，真的不是一般人所能。清華大學希望拋磚引玉，呼籲各行各業的人們，一起盡各自所能，向他們表達感激及慰勞。因為他們，國人才有健康。如果將第一線醫護比喻為防疫戰士，指揮中心和衛生局處人員與里長們則是最佳的指揮後勤系統，同等辛勞，也同樣重要，執行了國際上最精密的抗疫作戰行動，值得我們致予崇高的敬意。



賀陳弘指出，經過二個多月的奮戰，醫護人員想必筋疲力盡，但就在世界似乎是最黑暗的時刻，黎明已經不遠了，我們很需要彼此加油打氣，堅持到最後。



因此，清華大學召集師生錄製短片，向醫護及防疫人員說聲「謝謝」、「您辛苦了」。短片的最後，校長、副校長、主秘、教務長、學務長、總務長等行政主管及各學院的院長們，透過視訊的方式一同鼓掌，讓掌聲響起，將這份心意送達在每個位置奮戰的醫護人員。



清華大學教務長焦傳金表示，清華開設的課程多元豐富，每學期有2千多門，歡迎醫護人員從2020年9月開始的新學年，依各自的專業及興趣來選修。例如醫學科學系提供許多醫學及公共衛生領域的專業課程，此外，還有10個學院的電腦程式、人工智慧、語文、管理、教育以及包羅萬象的通識和人文藝術課程，都很適合醫護人員選修。



醫學科學系主任陳令儀就推薦了幾門適合醫護選修的課程，包括由醫科系與音樂系教授、精神科醫師、臨床心理師、護理師、職能治療師所共同授課的音樂治療課程「生理量測與音樂健康照護」，可應用於早期療育和照護身心障礙族群、老年及重症患者、安寧照護等。從這門課可以學到生理量測系統的穿戴式裝置研發、改善睡眠及耳鳴的音樂科技研發、安寧照護及腦傷後的語言治療等。

▲清大也公布，109學年度所有的實體、線上課程及學分班，都將提供醫護人員免費修讀，除了全國醫療院所的醫護員工，還包括辛苦的疫情指揮中心與各縣市衛生局處人員，以及新竹縣市的里長們。



醫療科技日新月異，陳令儀還推薦「健康大數據」及「分子診斷」課程，前者是教授導入穿戴裝置、感測器、醫用物聯網等科技的大數據智慧醫療平台及遠距醫療，後者則整合基因檢測、液態切片、數位病理等分子診斷與醫療器材研究。



焦傳金表示，清華大學有許多推廣教育課程也適合醫護人員選修，在語文領域有英語、日語、韓語等外語課程，設計藝術領域有插畫、速寫、書法、版畫、香氛蠟燭工藝創作，以及全形象造型管理師、嬰幼兒副食品設計製作等課程。

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