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雲林防疫解封　文化觀光處推藝文新生活運動

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▲表演藝術產業久違的疫情也將解禁，雲林縣境內藝文場館與北港文化中心家湖表演廳自6月1日起解封防疫，並放寬室內群聚人數限制，從原訂限制100人提升至180人。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲表演藝術產業久違的疫情也將解禁，雲林縣境內藝文場館與北港文化中心家湖表演廳自6月1日起解封防疫，並放寬室內群聚人數限制，從原訂限制100人提升至180人。（圖／文化觀光處提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府提早因應新疫情趨緩狀況，鼓勵街頭藝人於週末街頭演出，表演藝術產業久違的疫情也將解禁，結合線上與線下演出，每月最後一週推出流動藝術饗宴精彩影集，雲林縣境內藝文場館與北港文化中心家湖表演廳自6月1日起全面解封防疫，並放寬室內群聚人數限制，從原訂限制100人提升至180人。

文化觀光處長陳璧君表示，原定規劃5月2日-31日的每周六日「防疫藝起來」，活動將持續辦理至6月中旬，流動藝術饗宴活動於每月推出一集，於每月最後一周禮拜五晚上於雲林縣政府文化觀光處臉書及漫遊雲林臉書推出，將雲林縣豐富的藝文表演和美不勝收的景點，融合經典與當代、時間與空間交雜，帶領全國民眾開啟生活小旅行，記錄屬於藝術的旅行日常。

陳璧君說，北港文化中心雖配合縣府6月1日疫情解封，但如民眾有疑慮仍可配戴口罩或保持社交距離（間格座），也提供酒精供民眾消毒；家湖表演廳的防疫措施部分現場仍採實名制，但放寬室內群聚人數限制，從原訂限制100人提升至180人，讓民眾能有更多機會欣賞優質的演出。

雲林縣長張麗善表示，新冠肺炎疫情國內本土案例接連0確診好消息，為提供民眾於疫情後抒發苦悶的管道，也持續為縣境內的表演團隊給予最大支持與鼓勵，縣府將推出更多優質的藝文活動，並與民眾一同做好自我防疫措施，讓民眾能在安全的環境欣賞精彩絕倫的演出，疫情緩解，抒發藝情。

文化觀光處表示，圖書館及展覽館依舊請民眾入館保持社交距離，但不必再量額溫，自修室為維持社交距離，減少部分座位數量，室內人數不受限，讓防疫、閱讀、看展皆安心。防疫期間閱讀不斷電，國家圖書館建置「居家防疫．閱讀給力－國圖精選資源專區」，供民眾在家即可博覽群書，歡迎借閱電子書。


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