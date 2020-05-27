疫情趨緩　雲林縣再4天「脫口罩」撤「監測站」

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎疫情趨緩，國內連續44天無本土確診病例，中央流行疫情指揮中心規劃在6月7日「邊境風險嚴管、國內儘速鬆綁」生活防疫規範，而雲林縣長張麗善今（27）日宣布雲林縣提早從6月1日起全面解禁，室內、室外各場館，及各個校園等地的量體溫措施均停止。

▲雲林縣長張麗善今日宣佈提前在6月1日全面解禁，不用再量體溫，各場館「監測站」全面撤除。（圖／記者蔡佩旻攝）



雲林縣長張麗善指出，雲林縣內提前在6月1日全面解禁，不論室內、室外及校園都不用再量體溫，包括我們各場館及雲林縣政府入口的測量體溫、填資料「監測站」全面撤除，校園也已於5月25開放一般民眾可進入活動，目前我們防疫新生活運動也在推廣當中。

張麗善說，防疫期間大家已養成防疫好習慣，希望在解禁後仍繼續保持，但只要有任何上呼吸道感染一定要戴口罩，若有發燒也不要到公共場所或人群聚集地方，最重要是室內外依然保持社交距離，我們就可以不用戴口罩，但一定要重視用餐、咳嗽衛生禮儀，養成防疫好習慣保護自己與他人安全。

▲雲林縣長張麗善今日宣佈提前在6月1日全面解禁，不用再量體溫，各場館「監測站」全面撤除。（圖／記者蔡佩旻攝）





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