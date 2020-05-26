雲林天兵「車頭推著三角錐」　無感駕駛一直開...網笑：下雨天不意外

▲斗六市工業區中午出現一輛轎車，車頭推著三角錐行進，而駕駛竟不自知，畫面被對向駕駛拍下。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣今（26）日上午斷斷續續下起忽大忽小雨勢，斗六市一名廖姓駕駛於斗六工業區道路拍下一段對向來車畫面，影片顯示對向來車前面頂著三角錐行進，廖先生起初以為三角錐是裝設於車頭，但定睛一看竟是車子頂著三角錐前進，廖先生表示，下雨天會開車、不會開車的都開車出門，有幾個天兵也不意外了。

《ETtoday新聞雲》訪問到拍下畫面的廖先生，廖先生指出，中午約12點多他正前往客戶家途中，行經斗六工業區斗工十路一處路口停紅燈，一開始只覺得奇怪，為何對向的一台車輛要在車頭裝設三角錐，因下著雨一時也看不清楚，後來對向車道先綠燈才定睛仔細一看，發現車子是「推著」三角錐前進，才拿起受手機將其畫面錄下。

廖先生表示，下雨天外出真的很不方便，所以大概開車技術好跟開車技術不好的都會盡量開車出門，偶爾出現幾個像這種有車況而不自覺的天兵也算正常，但因為急著前往客戶處處理公務，感覺該車應該不會有立即危險，所以並未前去提醒。

網友看見影片紛紛表示，「搞笑餒」、「這算竊盜嗎？」「 傻眼 ……哈」、「超像移動式神主牌」、也有人說「三角錐貼在保險桿聲音應該不小，可能因為雨聲大沒注意，但真的很誇張」。

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