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雲林大成商工美容科成果展　「世紀」主題造型走秀令人驚艷

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▲「Color Jouker」臉部的彩妝利用彩繪的技巧，呈現另類前衛的視覺。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲以「Color Jouker」為主題，臉部的彩妝利用彩繪的技巧，呈現另類前衛的視覺。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣私立大成商工於26日舉辦美容科三年級畢業成果展，學生將三年所學結合各組別創意巧思於專業級的伸展舞台、美姿美儀專業教室中，再搭配燈光音響，讓一年一度的展演亮麗上場，今年成果展主題為「世紀」，演出組別共有三組，學生以不同的媒材元素創意呈現在校學習成果。

美容科科主任蔡懿雯指出，大成美容科課程著重於實務技能操作及臨場經驗，配合技職院校管道升學就業產學合作。學生在校期間一年級能考取女子美髮丙級証照，二年級考取美容丙級，三年級取得乙級美容、乙級美髮証照。學術科並重相輔相成，有利畢業後多元選擇。

今年度主題為「世紀」，演出組別共有三組，學生以不同的媒材元素創意呈現，「時空隧道」造型，用複刻時代的造型為設計元素，樸實中帶有可愛又帥氣的造型服裝，呈現簡單又有女人味的美感。
「現代名媛」臉部的彩妝用亮片點綴成現閃爍效果，利用強烈的對比黑與白的服裝呈現衝突感。「Color Jouker」臉部的彩妝利用彩繪的技巧，呈現另類前衛的視覺，用豐富的色彩來傳達。

大成商工校長鄒紹騰表示，大成商工美容科擁有美容美髮乙、丙級技術士檢定考場，學生畢業前可取得雙證照，科內用有全新沙龍專業教室及一流師資，學生畢業前藉著成果展展現學習成果，畢業後也能投入相關整體造型店和百貨專櫃等專業工作。

鄒紹騰說，學校在技術教育課程中，依每位學生資質優劣不一或因優勢智慧不同而施以不同的學習方式，因材施教、適性學習，提供多元彈性的教材教法與評量方式，開發學生多元智慧，也藉由成果展方式，啟發創造思考、經驗學習與情感陶冶，讓每位學生均能獲得最大學習機會，開發潛能促其自我實現。

▲「Color Jouker」臉部的彩妝利用彩繪的技巧，呈現另類前衛的視覺。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲以「現代名媛」為主題，臉部的彩妝用亮片點綴成現閃爍效果，利用強烈的對比黑與白的服裝呈現衝突感。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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