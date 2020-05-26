麥寮六輕移工多　移民署深入推動「擴大自行到案」宣導

▲移民署推動的「擴大自行到案」專案即將於2020年6月30日結束，麥寮台塑工業區內移工人數眾多，前往宣導盼能藉其力量以一傳百。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

移民署推動的「擴大自行到案」專案即將於6月30日結束，以不收容、不管制、低罰鍰的減免措施，幫助在臺逾期居停留的外籍人士能儘速返回母國，為了讓更多的移工了解專案內容，移民署南區事務大隊雲林縣服務站26日到麥寮台塑工業園區，結合通譯人員移工宣導專案內容，請其鼓勵遇見逾期移工可加以勸導。

雲林麥寮台塑工業園區內移工人數眾多，據了解，企業自行聘僱的技術性泰國籍移工就有154人，若加上承包商聘僱每日進出園區內工作的各國移工，更將近1萬人，為了避免逾期且疑似罹患疾病的外來人口因罰鍰或是管制規定而不敢就醫造成防疫破口。

雲林縣服務站今日前往宣導「擴大自行到案」專案，採用廣播方式，由通譯人員協助以多國語言透過園區內的廣播系統讓每一位移工都能夠了解專案內容，並請他們轉告周圍朋友，若有逾期的情形，能夠儘早到移民署投案。

雲林縣服務站主任黃玟晸指出，移民署因應新冠肺炎疫情推動「擴大自行到案」專案。麥寮台塑工業園區移工人數眾多，服務站準備了多語版本宣導摺頁及海報張貼於公佈欄，並以廣播的模式宣導，希望能鼓勵潛在的失聯移工或是逾期居停留的外來人口出面投案。

如民眾有其他疑問，也可撥打移民署「0800-024-881」或是勞動部「1955」等專線諮詢。

▲雲林縣服務站26日前往麥寮六輕工業園區宣導「擴大自行到案」專案，採用廣播方式，由通譯人員協助以多國語言透過廣播系統宣導。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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