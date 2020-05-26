雲林監獄交叉路口二車碰撞「揮不清」　警察：左方車應讓右方車

▲雲林縣虎尾鎮上午9點在雲林監獄附近產業道路發生一起車禍，2輛車頭變形，相關肇責警方尚在釐清中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣虎尾雲林監獄外轉角26日上午9點發生一起車禍，因兩條道路都很小，駕駛在行經路口時未稍停確認左右來車再前進，因而發生碰撞，撞擊力大讓兩輛車頭均嚴重毀損，該車禍事故未造成人員受傷，車上兩名駕駛僅受些微驚嚇，因該路口兩方道路均為產業道路，針對雙方駕駛之肇責，警方還在釐清中。

雲林縣虎尾鎮民眾提供一段車禍影片指出，雲林監獄附近路口為產業道路平時汽車雖少，但腳踏車與行人常見，許多車輛行經該處車速頗快，今日上午兩輛自小客車疑似因於路口雙方都未減速，造成碰撞而擠在一起，巨大聲響著實讓附近住戶嚇一大跳，幸好雙方架勢均無受傷，也希望相關單位能於該路口設置警示標誌來提醒駕駛人減速。

虎尾警方指出，針對此件車禍雙方駕駛肇責都還在釐清中，警方表示基本上，車輛行無號誌之交岔路口時，應做好速度管理，「轉彎車應讓直行車先行」、「左方應讓右方車先行」，且車輛無論是否有優先行駛權，均應做好速度管理，並隨時做好讓車、減速之準備，以確保他人及本身之安全。

▲車輛行經無號誌之交岔路口時，應做好速度管理，「轉彎車應讓直行車先行」、「左方應讓右方車先行」隨時做好讓車、減速之準備，以確保他人及本身之安全。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





► 欸~妳過來一下！妳過來一下



►「時間對我們來說完全沒用！」



【其他新聞】

►雲林天兵「車頭推著三角錐」 無感駕駛一直開...網笑：下雨天不意外

►雲林飛車賊隨機奪包 警火速逮人搜出「連號新鈔」成鐵證

►北港VS.台西！雲林釣蝦場20多人大亂鬥 多人遭玻璃割傷送醫

►雲林男山區失蹤5天 村民正要放鞭炮...盒子滾落溪谷找到遺體