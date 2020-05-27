後疫情安心旅遊　雲林推「森呼吸」「微旅行」縣民先享受

▲雲林縣政府文化觀光處規劃後疫情安心旅遊，讓民眾於雲林山、海、平原共13個鄉鎮市、將近20個在地特色店家，感受最樸實道地的人情味。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎疫情趨緩，雲林縣政府推出｢雲林安心旅遊Let’s GO！｣系列活動，雲東經典步道「森呼吸」及雲西海陸深度「微旅行」遊程，針對雲林縣民，兩種體驗遊程一日遊是全程免費，二日遊每人只要500元就能參與超值優惠的套裝遊程，活動將於6月10日起開放雲林安心旅遊網路線上報名。

雲林縣政府文化觀光處配合後疫情安心旅遊，推出4條二日遊（7梯次）及4條一日遊（4梯次），於雲林山、海、平原共13個鄉鎮市、將近20個在地特色店家，參與各種農漁體驗及品嚐地方特色美食，被雲林咖啡地圖的氤氳香氣環繞，在媽祖的庇護聖光中開啟一日精彩，跟著大橋說書人穿越西螺的前世今生、遊賞海角秘境新樂園，感受最樸實道地的人情味。

雲林縣長張麗善表示，針對雲林縣民「身分證P」、「設籍在雲林縣」、「在雲林縣工作」或「就讀雲林縣學校」所規劃的雲林安心旅遊Let’s GO系列活動，「雲東」、「雲西」這兩種體驗遊程一日遊是全程免費；二日遊每人只要500元即能享受超值套裝遊程，另外縣府加碼遊客可在雲林咖啡地圖的店家免費享受品咖啡活動。

文化觀光處處長陳璧君指出，希望帶給縣民最安心、最好玩、最療癒的美好感動，另為鼓勵廣大鄉親走出戶外旅遊，預計下階段將針對縣內各村里辦公處辦理安心旅遊之遊覽車費用補助，陳處長也提到，為鼓勵國民旅遊，促進觀光產業發展，吸引全國民眾來雲林旅遊住宿，提升旅宿住房率，縣府今年將延續去年秋冬遊專案豐碩成果辦理「2020住雲林抽汽車」活動，屆時再邀請全國民眾來雲林慢遊。

文化觀光處表示，雲東經典步道「森呼吸遊程」及雲西海陸深度「微旅行」兩種體驗遊程活動，每人各限報一梯次，採線上網路或電話報名，雲林縣民可前往雲林縣政府文化觀光處、雲林文化旅遊網官網及文化觀光處粉絲頁、慢遊雲林粉絲頁等連結報名網址或查詢，雲林的美好值得細細品嚐。（雲林縣政府文化觀光處官網https://content.yunlin.gov.tw/）



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