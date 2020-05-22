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早餐眉角多「優格、玉米片」其實好罪惡？「6種NG食物」容易造成身體負擔

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▲▼女人,早餐,減肥,飲食,瘦身,健康,優格,咖啡。（圖／pixabay）

▲早餐是一天活力的開始，但聰明吃才不會愈吃愈餓、愈吃愈胖。（圖／pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

早餐是啟動一天的開始！對於愛吃早餐的人來說，豐盛的早餐能帶來好心情，在格外注重飲食健康的現在，不少人也會拋下蛋餅、燒餅、油條等傳統早餐，轉而投向號稱具有健康取向的食物，但它們真的都「健康」嗎？國外網站《Bright Side》整理多種「早上不適宜」的食物，並列出其中隱憂，給追求健康的人一個參考！

▲▼女人,早餐,減肥,飲食,瘦身,健康,優格,咖啡。（圖／pixabay）

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NG食物1   奶油
有人認為早餐盡量吃得清爽，最好不要攝取油脂，但《Bright Side》認為訣竅應該是找合適的油脂吃。例如奶油，雖然含有維生素，但同時也含有大量飽和脂肪，反而會對心臟、體重造成負擔。但刊載於《英國營養學雜誌》的研究發現，無糖、無添加的花生油或花生醬，不僅含有不飽和脂肪酸，同時也能幫助減少白天的飢餓感，適合作為奶油的替換。

NG食物2   脆片、玉米片
脆片、玉米片等早餐雖然很方便，倒在碗中加點牛奶，就算小朋友也願意坐下來乖乖享用。可是好吃又受歡迎的穀物品項，其實含有大量的糖，這些糖吸收進體內，絕大部分會轉而成為腹部脂肪。如果還是想選擇穀物做為早餐，建議選擇含有較多纖維的無糖燕麥，取代好吃但其實有點罪惡的脆片。

NG食物3   薄煎餅、鬆餅
不管營養師怎麼說，一大早吃著香甜鬆軟的煎餅、鬆餅，真的很幸福！但好吃的背後，隱藏的其實是滿滿的精製碳水化合物。精製碳水化合物的纖維含量低，同時含有容易對健康造成影響的反式脂肪，也會讓人愈吃愈餓。其實市面上現在也有全麥、高纖維煎餅等品項可選，如果是外食族，更簡單的方式就是把平日吃的煎餅以全麥土司替換，為自己的早餐創造更多營養價值。

▲▼女人,早餐,減肥,飲食,瘦身,健康,優格,咖啡。（圖／pixabay）

NG食物4    低脂酸奶
乳製品到底要選低脂還是全脂，一直是爭論不休的問題，但追求健康、體態的人，目前仍是將脫脂、低脂優格當做是普遍的早餐選擇。但刊載於《國際肥胖雜誌International Journal of Obesity》的研究發現，低脂優格通常會添加許多糖來增加風味，而且重要的蛋白質含量也偏少。研究也顯示，全脂優格反而有助於想追求勻稱體態的人，因為早上攝入充足的蛋白質，就能幫助減少白天的飢餓感，無糖的全脂優格或許是更適宜的早餐選擇。

▲▼女人,早餐,減肥,飲食,瘦身,健康,優格,咖啡。（圖／pixabay）

NG食物5    果汁
想喝果汁不如直接吃水果！一杯果汁是由大量水果榨汁而來，其中含的糖量有時甚至像汽水一樣多，加上果汁幾乎不含纖維，很難為身體提供必需營養。再者「不用咀嚼」的早餐會使人感到不滿足，反而還想再吃點什麼，無形中就愈吃愈多，攝取更多熱量。

NG食物6     FODMAPs（短鏈碳水化合物）
FODMAP指的是短鏈碳水化合物，包括發酵性的寡醣、單堂、多元醇等。日常飲食常見的蘋果、大蒜、梨子、桃子、牛奶與多數豆類，都屬於高FODMAP食物。它們的特性是會比其他食物更難消化、吸收，也容易導致腸胃脹氣。若容易有此困擾的人，早餐可選擇葡萄、奇異果、柑橘和雞蛋等低FODMAP食物。

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