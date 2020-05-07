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全年防曬、滑手機不低頭！扭轉人生的「10個生活習慣」讓未來的你感謝自己

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▲▼陽光,防曬。（圖／pxhere）

▲好的生活習慣繼續做下去，會影響肌膚、體態表現的就果斷改變，讓未來的自己感謝現在的你！（圖／pxhere、Pexels）

記者萬玟伶／綜合報導

美麗並非與生俱來，潔淨的膚質和優美體態更取決於日常生活中的努力與良好習慣！像是習慣在早上喝一杯水，或是從來不因為懶散而跳過任何一個護膚步驟，這些在日常生活中佔不了多少時間的好習慣，被國外網站《Bright Side》詳細記錄下來，從現在開始持續follow，10年以後一定讓你感謝努力不懈的自己！

1. 抬腳！把腳放在頭頂上方
不管是站立、奔走或是坐在辦公室一整天，下半身一整天撐著身體，難免浮腫、覺得累。晚上回到家，用手機或敷面膜時，正好可以抬起雙腿、持續靠在牆上。這個簡單的習慣可以增加下肢血液循環，利於靜脈血液回流，避免未來面臨靜脈曲張的窘境。

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2. 全年使用防曬產品
在任何季節裡，塗防曬都是對肌膚來說很好的習慣，因為即使在太陽不這麼大的秋冬，仍有輻射線會傷害皮膚。國外研究也顯示，全年使用防曬乳的人，比不使用的人還能減緩老化速度約24%。

▲▼防曬,低頭族,護膚,美容,保養。（圖／Pexels）

3. 照顧好脖子上的皮膚
脖子的皮膚其實和眼皮一樣薄且脆弱，而且它往往就是身體開始老化的最初跡象，所以要記住每天的保養範圍不能少了頸部！另外，習慣睡高枕頭的人，也很常在30歲以前就出現「維納斯環」頸部皺紋，現在就檢查自己的枕頭，高度盡量不超過10公分即可。

▲▼防曬,低頭族,護膚,美容,保養。（圖／Pexels）

4. 攜帶隨身水瓶
大家都知道喝水對身體好，但不是每個人都有辦法養成永久習慣，其實可以買一個喜歡、好看的隨身瓶，隨手丟在包包裡，這樣不管去哪裡，都有可以重複使用的杯子提醒自己，裝水飲用、解身體的渴。

5. 選擇光滑的枕套
晚上睡覺時，人們常不自覺地翻身、滾動，臉部肌膚在此同時也會在枕頭上揉搓，並且容易產生皺紋。如果換上絲綢材質的枕套，光滑的表面可以減少臉部肌膚的摩擦，一覺醒來，讓臉部肌膚看起來仍是清爽奕奕。

6. 不戴太緊的髮圈
如果長時間把頭髮紮得太緊，很容易傷到頭皮、讓頭髮稀疏，也容易損傷頭髮使它變脆、傷害結構。如果無法避免一定要綁頭髮，最好使用長得像是電話線的螺旋式髮圈，特殊的結構讓它不容易咬頭髮，不用擔心頭皮腫痛，也可避免留下綁髮痕跡。

▲▼防曬,低頭族,護膚,美容,保養。（圖／Pexels）

7. 遵守2／30規則
這項規則起源於，每天看電視2小時以上的人，很容易吃起甜食和增脂食物，所以要提醒自己不能在電視前坐滿2小時。一旦時間快到了，就要起身，然後進行30分鐘的簡單運動。這個習慣可以避免體重增加，也可以提醒自己把眼睛從螢幕上移開，另外花些時間享受電視以外的美好！

8. 使用牙線或漱口水
每天刷2次牙還不夠，想要讓露齒笑容顯得更加白皙，每次進餐後就要使用牙線或漱口水，減少牙菌斑滋生，尤其喜歡喝茶、咖啡的人，更要養成這個習慣，以免長期下來色素吸附在牙齒表面。

9. 使用手機時，把它平放在眼睛的高度
整形外科醫生注意到，過去十年，下巴下垂和脖子上的皺紋問題對40歲以下的女性來說相當普遍。當人們低頭滑手機時，頭部的上下位置就會對頸部肌肉和皮膚產生負面影響，長期下來就會產生脖子紋路與雙下巴。不論是看書或滑手機，把它們平放在跟眼睛同等高度的地方，就可以防止皺紋過早出現。

10. 用手機講電話時使用外接耳機
為什麼不直接用手機貼臉講電話？因為研究顯示，手機螢幕上的細菌可能比公共浴室馬桶的沖水把手多出18倍，所以使用外接耳機會是一個取代的好方法之一。當然也可以每天定期使用抗菌濕巾等物品清潔螢幕，這樣不論是用手滑螢幕、貼臉講電話，都能使用得更放心！

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