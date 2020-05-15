　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

面對現實吧！眼影、刷具根本不用買這麼多「12種美妝保養品」別再被廣告牽著走

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼美妝,保養,浪費,剁手,迷思,洗髮,護髮,去角質,磨砂膏,眼影。（圖／pixabay）

▲別再剁手指啦！想要逃開一直逛一直買的迴圈，不如先釐清自己究竟適合什麼美妝與保養品。（圖／pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

女孩們面對現實吧！明明只是在等朋友的時候去藥妝店晃一下，走出店門口，手上卻多了眼影、刷具、乳霜等，這些家裡早就有的品項，都怪品牌不斷創造各種需求、推出新品，讓消費者的錢包愈來愈扁。想要跳開這種購物循環，不是要剁手指，而是要正視自己的需求範圍其實並沒有這麼廣！國外網站《Bright Side》整理出12種最容易被大家「不必要支出」的產品，看看自己中了幾項？

1. 眼影調色盤
擺在櫃上的眼影，每一顆看起來都好美、都用得到，但是買回家就知道，永遠在用的只有那幾種顏色……。那麼到底該怎麼買？《Bright Side》建議有耐心一點，等找到一盤共有7～10種色調，而且是自己真正喜歡、日常用得到的顏色，再買回家也不遲。

請繼續往下閱讀...

▲▼美妝,保養,浪費,剁手,迷思,洗髮,護髮,去角質,磨砂膏,眼影。（圖／pixabay）

2. 全套刷具
在每天都完妝的狀態下（加上被許多美妝Youtuber的化妝過程燒到），許多女生都認為擁有更多刷具甚至全套刷具，就能讓妝容更細緻好看，「就算現在有些刷具用不到，將來有一天一定用得到吧！」但《Bright Side》殘忍地揭開現實，因為實際上，除非是專業的化妝師，否則幾乎不可能完全使用所有的刷具。還是回過頭檢視自己的化妝習慣與時間吧，或許瞬間從全套降為1、2支刷具就能解決！

3. 睫毛膏
睫毛膏的品項與效果眾多，甚至有品牌分別為上下睫毛都推出專屬睫毛膏，但《Bright Side》認為這只是品牌創造需求的行銷動作。其實只要向信賴品牌買一支高品質的睫毛膏，再搭配輔助工具例如睫毛夾，一樣能打造想要的捲翹睫毛。

4. 肉毒桿菌素產品
在醫美過程中，肉毒桿菌通常是藉由針頭從皮膚底下注射，因此極難單純透過乳霜等產品，就能為肌膚帶來與醫美同等的結果。若感覺到些許效果，很有可能也不是因為肉毒桿菌素，而是因為乳霜其他成分的影響。如果真的想幫肌膚「一步登天」，建議先放下手上的那罐乳霜，直接向皮膚科醫生諮詢。

5. 抗衰老血清
人們總是抱持希望，希望有個神奇品項可以使肌膚瞬間恢復年輕，既然是這麼神奇的品項，那多高價似乎都可以接受。但《Bright Side》提醒，沒有一項產品可以進到皮膚最底層，並且同步撫平皺紋。其實保濕品項，就足以做為每天的保養，如果想再次看起來年輕，可能就只有動刀了！

▲▼美妝,保養,浪費,剁手,迷思,洗髮,護髮,去角質,磨砂膏,眼影。（圖／pixabay）

6. 淡化黑眼圈的眼霜
如果產生黑眼圈的原因是睡眠不足，那麼擦什麼眼霜都沒有用，唯一的解決方法就是，督促自己正常休息！不過，還是可以選擇與自己肌膚顏色相近的乳霜，以遮瑕的方式蓋掉黑眼圈，讓自己看起來有精神些。

7. 玻尿酸產品
玻尿酸能吸收大量水分，用於肌膚能補充水分、使其滋潤。但大分子的玻尿酸才能吸收大量水分，因此無法透過塗抹就到達肌膚底下，和肉毒桿菌素一樣，可能得要透過注射才能立即補充。

8. 各種機能的洗髮精
市面上的洗髮精擁有各種機能，有些人可能會認為什麼都買最簡單，所有效果也都能享受到，但每個人的頭皮狀況不一樣，不適合自己的洗髮精，用了可能會導致頭皮屑或讓頭皮、髮質過度乾燥。最好的選擇是根據自己的頭皮、髮質類型購買洗髮精，如果自己的狀況有疑慮，則應該要諮詢專家。

9. 磨砂膏
有些開架品牌和專櫃都提供多種不同類型、味道的磨砂膏，但退一步想想，多數品項其實都是來自再簡單不過的原料，像是蜂蜜、海鹽或橄欖油，《Bright Side》表示不解，為什麼要購買可以在家做的東西？其實在家就能自己製作磨砂膏，網路上很容易就能找到製作方法，或是嫌自己做太麻煩，清除身體老廢角質還有另一種選擇，那就是只需要準備一條「去角質海綿／毛巾」就可以了。

▲▼美妝,保養,浪費,剁手,迷思,洗髮,護髮,去角質,磨砂膏,眼影。（圖／pixabay）

10. 保濕髮膜
商品包裝上的貼紙，都有類似的關鍵字，像是給你「健康、無開叉」的頭髮。但是，如果不先處理毛囊問題，就無法使頭髮更健康，髮膜所能做的，只是讓頭髮暫時更滑順、更容易梳理而已，毛囊、頭髮的根本問題還是需要找專業醫生來解決。

11. 護髮素
和保濕髮膜一樣，護髮素能幫忙的，就是讓頭髮柔軟光滑，但無法真正守護頭髮的健康，如果頭髮有任何問題，還是需要請專科醫生來治療、解決。

▲▼美妝,保養,浪費,剁手,迷思,洗髮,護髮,去角質,磨砂膏,眼影。（圖／pixabay）

12. 沐浴乳
不同髮質需選擇不同洗髮精，若用到不適合自己的沐浴乳，可能也會出現洗完皮膚反而過度乾燥、破壞保護層等問題。如果釐清自己的肌膚問題並非病症，那麼可能就代表自己需要更滋潤的品項，像是具有保濕機能的肥皂、沐浴乳等。

ET快訊
驚悚撞擊影片曝！台南男開車暴衝「撞爛11車」2人傷
Kobe墜機意外驗屍報告出爐..體內有藥物反應！9罹難者皆因
工人跌一跤…地面鋼筋「插入腋下」血狂噴！同事嚇傻求救
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

小美人魚、鬼塚虎聯名　2020年夏日彩妝繽紛度破表

新店「城易迅」就是神！潛銷熱賣近6成　建商「提前動工」幫住戶早日成家

中和水岸「灣岸Villa」申請國際認證！有望成為「全球首座」3星健康建築

撕掉月光族標籤！輕世代想購屋「強迫儲蓄」超理性　7成4想買低總價小宅

買大安區每坪不用百萬！「敦南好好」稀有精品宅投報率上看13%　潛銷熱賣3成

睽違10多年！馥華集團再推2～3房小豪宅　「馥華城真」未開賣週末預約破300組

國外好野人也來買！高雄農16特區「最高摩天豪宅」李天鐸操刀　釋出最後珍稀席位

徵城堡主人！超美千坪「歐風莊園」開價億元　吸引民宿餐廳、私人招待所進駐

IG瘋「選擇障礙」挑戰！小編超ㄎㄧㄤ回文引朝聖　網笑瘋：嗑了什麼給我來一點

兒子天生小耳症　公園婆媽「無聊推測」：不然耳朵怎會黏起來？媽氣炸

走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭

Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

台北「哪小哥」爆打運將12拳 女友被搧...爬前座哀求：拍謝

黃子韜怨吳亦凡「就是因為你」　第一次公演任務發布....導師火藥味超濃!!!

虞書欣模仿《破風》舞蹈　劉雨昕台下看到超無奈！！

法國人訪問「台灣防疫成功因素」 蔡英文：SARS經驗+人民守規矩

沒超商、騎山豬？花蓮刻板印象多　黃大謙怒噴：有百貨公司好嗎！

兒子天生小耳症　公園婆媽「無聊推測」：不然耳朵怎會黏起來？媽氣炸

買CK內褲3件組！「L號藏貼心細節」他傻：謝謝好市多...網驚超勵志

撇滷肉飯業配一說！陳時中：原本要吃冰但怕蛀牙⋯不改牙醫本色笑翻網友

國中會考今明登場　「追分─成功」車票4月賣出3萬多張討吉利

商務人士入境規範放寬！　陳時中：檢疫第5天採檢、陰性可外出2 天

國中會考6名考生突發燒！　全國累計18考生進備用試場

影／北京密函阻止台灣參加WHA！　陳時中吐心聲：這是免不了的狀況

輕颱「黃蜂」逼近甩雨+熱對流雨彈！北北基等17縣市防豪大雨

14國視訊會議「好奇台灣怎防疫」陳時中：台灣模式成自由民主地區典範

高中生想辦畢業水球趴！陳時中：電視看過是很好的回憶⋯遵守防疫即可

英一對男女在公墓上演「活春宮」　議員痛批：令人作嘔的生物

三花貓超強臂力「水平抓衣櫃」　5秒後掉出「深黑巧克力豆」

國民女友墾丁辣一波「美胸挖空」　竟衰遭「生物襲擊」癢一週！

女子失蹤「臉部腐爛」！父慟不敢見最後一面...兇嫌5天前還殺妻閨蜜

《夫婦的世界》貴婦提小CK包款　與金喜愛九萬塊爆款包相似度爆表

恐怖情色星「肢解武漢男放血烹食」　發臭斷腿寄給政客…確診後監獄人生神逆轉

愛看快艇雷納德比賽　坦圖：喜愛和他對抗的時刻

百年歷史扛不住！萬華人「龍都冰菓」迫遷　遭爆：又跟漲租有關

她跳天橋滿身血卡貨車　小黃運將目睹驚嚇提醒…司機淡定搬屍：是玩偶啦！

身高越矮送越多肉片！台中超狂平價火鍋　爽吃4種海鮮200元有找

花蓮離奇車禍！　白車「神右轉」　騎上鋼索車頭翹45度

生活熱門新聞

外送機車突熄火…客人親拿餐點　她手機一震哭了

捷運內拒戴口罩！惱羞女「毆咬保全」影片曝光

鐵工爸載孩外送　萬人看到這幕感動爆

颱風+鋒面接力！「最強梅雨彈」連5天　全台有雨

「黃蜂」可能死在海上　最強梅雨下週到

女雷射滿臉膿包崩潰　醫怒po真相

幼兒園火燒車28年了！師救6童折返「緊抱學生」喪命

老公想吃炸雞桶「她跑五金行」　網笑炸

她剛生完「又有了」崩潰...神釣出精主羞炸

20歲女捷運內拒戴口罩狂毆保全...下場出爐

跑公所申請紓困　一查竟發現妻子戶頭有100萬！

續約「900元能換iPhone 7」她心動　網秒勸

陳時中開視訊論壇唐鳳也出動　美日加14國參與

輕颱黃蜂逼近　氣象局發布海警

更多熱門

相關新聞

多睡10分鐘！懶人必備縮時保養神品

多睡10分鐘！懶人必備縮時保養神品

根據調查，現代人生活忙碌，平均每天能花在保養上的時間往往不超過10分鐘，因而讓一瓶抵多瓶的all in one保養品和短短幾分鐘就有感的高效護膚品大流行。快把以下4款網路好評超高的「縮時保養神品」準備好，每天早上多賴床10分鐘都沒問題。

「神仙草」護膚療程搞定換季乾癢

「神仙草」護膚療程搞定換季乾癢

夏日必學5招防曬美白大法

夏日必學5招防曬美白大法

年齡和外表不成正比的凍齡秘密

年齡和外表不成正比的凍齡秘密

皮膚科醫師傳授「正確洗臉4步驟」

皮膚科醫師傳授「正確洗臉4步驟」

關鍵字：

美妝保養浪費剁手迷思

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狠妻3箱鹽酸淋尪…冷眼看他逐漸溶解消失

Max想起「胎內記憶」隋棠聽完失落了

外送機車突熄火…客人親拿餐點　她手機一震哭了

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

何妤玟痛斬8年婚導火線曝光！　

「亞洲第一美男子」無父母沒姓名

Mia連續偷錢還詛咒　元元怒PO真相打臉

郭采潔愛了楊祐寧5年「哭到停不下來」！分手後暴瘦

捷運內拒戴口罩！惱羞女「毆咬保全」影片曝光

台中知名戲院後方「陰陽交界處」？　父嘆跟了很多個

陸網瘋傳「羅志祥正式和愷樂在一起」

鐵工爸載孩外送　萬人看到這幕感動爆

即／21歲女大生跌落820林道身亡

失蹤4天！花蓮嬤曝「紅衣小女孩牽走我」

被鏡子反射出身材！馮提莫真實罩杯曝光

更多

最夯影音

更多
走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭

走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭
Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面