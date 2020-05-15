面對現實吧！眼影、刷具根本不用買這麼多「12種美妝保養品」別再被廣告牽著走

▲別再剁手指啦！想要逃開一直逛一直買的迴圈，不如先釐清自己究竟適合什麼美妝與保養品。（圖／pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

女孩們面對現實吧！明明只是在等朋友的時候去藥妝店晃一下，走出店門口，手上卻多了眼影、刷具、乳霜等，這些家裡早就有的品項，都怪品牌不斷創造各種需求、推出新品，讓消費者的錢包愈來愈扁。想要跳開這種購物循環，不是要剁手指，而是要正視自己的需求範圍其實並沒有這麼廣！國外網站《Bright Side》整理出12種最容易被大家「不必要支出」的產品，看看自己中了幾項？

1. 眼影調色盤

擺在櫃上的眼影，每一顆看起來都好美、都用得到，但是買回家就知道，永遠在用的只有那幾種顏色……。那麼到底該怎麼買？《Bright Side》建議有耐心一點，等找到一盤共有7～10種色調，而且是自己真正喜歡、日常用得到的顏色，再買回家也不遲。

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2. 全套刷具

在每天都完妝的狀態下（加上被許多美妝Youtuber的化妝過程燒到），許多女生都認為擁有更多刷具甚至全套刷具，就能讓妝容更細緻好看，「就算現在有些刷具用不到，將來有一天一定用得到吧！」但《Bright Side》殘忍地揭開現實，因為實際上，除非是專業的化妝師，否則幾乎不可能完全使用所有的刷具。還是回過頭檢視自己的化妝習慣與時間吧，或許瞬間從全套降為1、2支刷具就能解決！

3. 睫毛膏

睫毛膏的品項與效果眾多，甚至有品牌分別為上下睫毛都推出專屬睫毛膏，但《Bright Side》認為這只是品牌創造需求的行銷動作。其實只要向信賴品牌買一支高品質的睫毛膏，再搭配輔助工具例如睫毛夾，一樣能打造想要的捲翹睫毛。

4. 肉毒桿菌素產品

在醫美過程中，肉毒桿菌通常是藉由針頭從皮膚底下注射，因此極難單純透過乳霜等產品，就能為肌膚帶來與醫美同等的結果。若感覺到些許效果，很有可能也不是因為肉毒桿菌素，而是因為乳霜其他成分的影響。如果真的想幫肌膚「一步登天」，建議先放下手上的那罐乳霜，直接向皮膚科醫生諮詢。

5. 抗衰老血清

人們總是抱持希望，希望有個神奇品項可以使肌膚瞬間恢復年輕，既然是這麼神奇的品項，那多高價似乎都可以接受。但《Bright Side》提醒，沒有一項產品可以進到皮膚最底層，並且同步撫平皺紋。其實保濕品項，就足以做為每天的保養，如果想再次看起來年輕，可能就只有動刀了！

6. 淡化黑眼圈的眼霜

如果產生黑眼圈的原因是睡眠不足，那麼擦什麼眼霜都沒有用，唯一的解決方法就是，督促自己正常休息！不過，還是可以選擇與自己肌膚顏色相近的乳霜，以遮瑕的方式蓋掉黑眼圈，讓自己看起來有精神些。

7. 玻尿酸產品

玻尿酸能吸收大量水分，用於肌膚能補充水分、使其滋潤。但大分子的玻尿酸才能吸收大量水分，因此無法透過塗抹就到達肌膚底下，和肉毒桿菌素一樣，可能得要透過注射才能立即補充。

8. 各種機能的洗髮精

市面上的洗髮精擁有各種機能，有些人可能會認為什麼都買最簡單，所有效果也都能享受到，但每個人的頭皮狀況不一樣，不適合自己的洗髮精，用了可能會導致頭皮屑或讓頭皮、髮質過度乾燥。最好的選擇是根據自己的頭皮、髮質類型購買洗髮精，如果自己的狀況有疑慮，則應該要諮詢專家。

9. 磨砂膏

有些開架品牌和專櫃都提供多種不同類型、味道的磨砂膏，但退一步想想，多數品項其實都是來自再簡單不過的原料，像是蜂蜜、海鹽或橄欖油，《Bright Side》表示不解，為什麼要購買可以在家做的東西？其實在家就能自己製作磨砂膏，網路上很容易就能找到製作方法，或是嫌自己做太麻煩，清除身體老廢角質還有另一種選擇，那就是只需要準備一條「去角質海綿／毛巾」就可以了。

10. 保濕髮膜

商品包裝上的貼紙，都有類似的關鍵字，像是給你「健康、無開叉」的頭髮。但是，如果不先處理毛囊問題，就無法使頭髮更健康，髮膜所能做的，只是讓頭髮暫時更滑順、更容易梳理而已，毛囊、頭髮的根本問題還是需要找專業醫生來解決。

11. 護髮素

和保濕髮膜一樣，護髮素能幫忙的，就是讓頭髮柔軟光滑，但無法真正守護頭髮的健康，如果頭髮有任何問題，還是需要請專科醫生來治療、解決。

12. 沐浴乳

不同髮質需選擇不同洗髮精，若用到不適合自己的沐浴乳，可能也會出現洗完皮膚反而過度乾燥、破壞保護層等問題。如果釐清自己的肌膚問題並非病症，那麼可能就代表自己需要更滋潤的品項，像是具有保濕機能的肥皂、沐浴乳等。