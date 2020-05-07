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夏季除毛怕痛？「洗熱水澡、揉捏重點部位」11招幫肌膚輕鬆咕溜

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▲▼ 除毛,蜜蠟,夏季,夏天,除毛刀,比基尼。（圖／pixabay）

▲除毛季又來了，想要一身咕溜乾爽地迎接夏天，又怕除毛過程的痛苦好難忍受，該怎麼辦？（圖／pixabay、pxhere，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

夏天到了，當衣服愈穿愈輕薄，就等於要將肌膚攤在陽光下，不少女孩早就超前部署，要以清爽光滑的肌膚迎接夏日，同時也要把濕疹、敏感、搔癢等肌膚問題通通Out！目前台灣女生常見的除毛方式，多是以居家除毛刀、熱蠟除毛、蜜蠟除毛、雷射除毛為主，不管是哪種除毛方式，都要承受一定程度的疼痛。國外網站《Bright Side》特別分享11個「少痛一點」的tips，要幫怕痛的女孩減輕每個夏季都要面對的除毛負擔。

1. 先塗抹慕斯或乳霜讓除毛時更順滑
直接刮除毛髮，沒有任何前置作業，不僅會增加除毛的困難度，也容易使肌膚脫水、乾燥。因此除毛之前，可以先將乳霜或凝膠塗在該部位，讓該處毛髮和皮膚更柔軟，除毛時就會變得更順滑。

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2. 在淋浴間除毛
快速、無痛的除毛最佳方法，就是在淋浴時處理。因為洗澡的時候毛髮變得柔軟，毛孔也會張開，除毛後的清潔方式也非常容易，所有工作都可以趁著洗澡時在淋浴間一次完成！

3. 除毛幾天前，先用磨砂膏或其他產品去角質
去角質同時也會去除肌膚上的死皮，同時也可帶出許多倒生的毛髮，之後除毛更加方便而且無痛！

4. 提前2～3天先除去部分毛髮
在完全除毛的2～3天前，先剪去部分毛髮，這樣在之後的除毛過程中，不用擔心拉到毛髮、扯傷肌膚，也就能減輕不少痛感了。

▲▼除毛,蜜蠟,夏季,夏天。（圖／pxhere）

5. 如果喝了咖啡，要等約6～8個小時再除毛
咖啡因會造成皮膚刺激，因此在除毛前飲用含有咖啡因的飲料，會讓疼痛感被放大，因此不建議飲用完立刻除毛。

6. 除毛前先沖澡或洗個熱水澡
蒸氣和溫水會打開皮膚的毛細孔、軟化毛髮。除毛前先淋浴，就會發現疼痛感比起之前變得不那麼明顯，毛髮也更容易被去除。

▲▼ 除毛,蜜蠟,夏季,夏天,除毛刀,比基尼。（圖／pixabay）

7. 除毛器上的鑷子數量越多，疼痛就越少
如果是使用除毛刀除毛，建議選擇刀頭鑷子數量較多的脫毛器，因為它們可以一次處理大量毛髮，避免重複刮除的疼痛與造成發炎的機會。

8. 稍微擠壓要除毛的肌膚區域
除毛時，許多人會稍微按摩、伸展肌膚，但是減輕痛苦的方法其實是捏揉、擠壓皮膚。只需要用食指、拇指把除毛區域稍微捏起，就可以抑制身體的疼痛痛感。

9. 避免在月經前後與期間除毛
由於經期期間與前後身體的激素水平高，也會導致對痛覺的敏感度更高，因此除毛最佳時間是月經結束後的3～4天。

▲▼ 除毛,蜜蠟,夏季,夏天,除毛刀,比基尼。（圖／pixabay）

10. 釋放壓力並正確呼吸
除毛過程就像運動一樣，若能掌握適當的呼吸，整體感受就會有很大的不同。除毛開始前先自然地呼吸，開始時不妨深吸一口氣。壓力造成除毛更痛的原因是因為，身體一旦感到緊張，皮膚就會變得緊繃，讓除毛工作更加不易，就會帶來比平常還刺激的痛感。

11. 同時做其他事情，分散注意力
如果想減輕除毛過程中的痛苦，最好的建議之一就是「讓自己分心」。像是追劇、聽（唱）歌，還可以嘗試跟好友聊天，讓頭腦保持忙碌，把注意力放在其他事情上，而不是一直深陷「好痛」的恐懼中。

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