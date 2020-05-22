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楊丞琳轉行當YouTuber！公開一日生活流程　8招保養習慣必須學

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最近許多明星「轉行」當起Youtuber，楊丞琳也在近日上傳了自己的生活vlog～不僅大方公開自己剛起床的素顏，還有日常居家保養、減肥瘦身菜單也一併公開！充實的日常生活讓網友驚呼，老楊真的把自己活成精緻女孩！楊丞琳的8招精緻生活習慣女孩們一定要學起來～

▲楊丞琳一天保養。（圖／美人圈）

TIPS 1：早上洗臉不用洗面乳

▲楊丞琳一天保養。（圖／美人圈）

楊丞琳表示，自己在早上的洗臉步驟不使用洗面乳，因為他認為此時肌膚分泌的油脂能夠保護肌膚～這點其實許多皮膚科醫生說過，如果肌膚不是特別油的女孩，清潔過度反而會造成「代償性出油」，也就是俗稱的外油內乾，甚至嚴重還有可能讓臉部變敏感～如果肌膚也是偏乾的女孩，一定要試試老楊的清潔方法！

TIPS 2：一次性洗臉棉布取代毛巾

▲楊丞琳一天保養。（圖／美人圈）

第二點就是使用一次性棉布取代毛巾！許多人洗完臉後習慣使用毛巾擦臉，楊丞琳表示因為毛巾比較容易滋生細菌，所以他會選擇使用一次性的洗臉巾，這樣比較衛生，避免細菌滋生影響肌膚～如果是痘痘肌女孩，這招一定要筆記！皮膚科醫師表示，毛巾上的細菌是造成肌膚長痘的原因之一，想要改善痘痘膚質，絕對要從清潔做起！

TIPS 3：眼霜用無名指擦

▲楊丞琳一天保養。（圖／美人圈）

在清潔過後楊丞琳也會進行日間保養，而最重要的就是，就算在早上也不能忘記擦眼霜！而且建議搭配無名指塗抹，避免拉扯到眼周肌膚～這點不只日間保養時很有效，在夜間保養塗抹眼霜時，搭配這一招也可以降低細紋生成的機率。

TIPS 4：每天早上一杯溫水、中藥調理身體

▲楊丞琳一天保養。（圖／美人圈） 

例行的盥洗、保養過後，楊丞琳每天早上必做的就是喝一杯溫開水！醫學證實早上空腹喝一杯溫開水不只能夠增加排便的順暢度，還能幫助改善血液循環跟新陳代謝，對養顏美容、瘦身也是好處多多～而老楊表示，他從去年七月開始就有吃中藥的習慣，看得出來老楊真的有好好照顧自己啊～

TIPS 5：減肥餐-蛋白質豐富+優質澱粉／運動後－蛋白粉+豆漿

▲楊丞琳一天保養。（圖／美人圈）

用餐時楊丞琳表示自己正在減肥，而他吃的減肥餐水煮凍豆腐、乾煎牛肉片、一盤水青菜，再搭配蒸地瓜。他表示因為是減肥餐的緣故，所以會攝取豐富的蛋白質跟水煮青菜，但是也不可以缺少優質澱粉，因此搭配少量地瓜當作主食。

▲楊丞琳一天保養。（圖／美人圈）

當天楊丞琳運動完後，更是以蛋白粉泡豆漿當作晚餐，因為正在減重期，所以也不再吃晚餐～小編看完楊丞琳的瘦身食譜只想說，老楊的自制力真的好驚人啊！（小編應該會偷吃XD）

TIPS 6：每年固定做婦科檢查

▲楊丞琳一天保養。（圖／美人圈）

而在拍攝vlog期間，楊丞琳更是去了婦產科做了子宮頸抹片檢查～在片中她也宣導，女孩們對於婦科檢查不要羞於啟齒，他自己更是一年一定會做一次例行性檢查！如果遇到生理上的問題一定要求助專業醫師～看完只能說楊丞琳真的是「精緻女孩」代表人物沒錯了！

TIPS 7：敷臉同時抬腿運動

▲楊丞琳一天保養。（圖／美人圈）

最後楊丞琳用他最愛的敷臉護膚當作一整天的收尾～在保養的同時楊丞琳也會搭配抬腿運動，讓腿部可以放鬆、恢復血液循環！也能避免隔天早上過於水腫～

TIPS 8：抗菌防塵枕頭巾

▲楊丞琳一天保養。（圖／美人圈）

而對於清潔很注重的老楊，當然不會忘記枕頭套的清潔！枕頭套的清潔對於臉部細菌孳生、痘痘也有很大的關係，因此他會準備一塊枕頭巾套在枕頭外，除了比較能夠抗菌防塵之外，也可以長期做更替，對於肌膚、頭皮來說都更乾淨～看完楊丞琳的精緻生活tips，真的好佩服啊！女孩們趕快把老楊的Youtube訂閱起來！

文／美人圈　圖／翻攝自楊丞琳IG、YouTube@Rainie Yang's Official Channel楊丞琳官方專屬頻道

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

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