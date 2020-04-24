戴口罩還要防曬？醫生點出拒絕黑老肌「人體實驗」是防曬品選購關鍵！

▲換季時期加上長時間口罩不離臉，讓「防曬」再度成為近日熱門話題。（圖pixta／123RF）

消費中心／綜合報導

面對疫情不只國家超前部署，時序入夏，防曬意識也要拉到最高，種種部署對策更是要靠自己提前安排！最近愛美女性一定注意到太陽露臉的時間與強度都明顯增加，不過有些人認為，現在出門都要戴口罩，就可以不用刻意做防曬了？防曬的學問博大精深，不防曬，口罩下還是會變成「黑老肌」，之後想補救不僅花錢花時間，更是後悔莫及。

▲長波UVA紫外線穿透力強，一旦防曬做不到位，就有可能造成全臉傷害。（圖／pxhere）

造成皮膚曬黑、老化的紫外線，*其實可依據波長細分為UVC、UVB、短波UVA和長波UVA，對肌膚的影響也有不同。像是UVC滲透力差，不易穿透臭氧層，因此對人體肌膚影響不大，但UVB會讓皮膚表層曬傷，短波UVA則會對下一層表皮層造成曬黑，波長最長、佔有紫外線75%的長波UVA穿透力則最強，就算戴了口罩，還是會穿透直搗真皮層，對皮膚造成慢性的深層傷害，所以很多人偷懶以為戴口罩的臉部不需要防曬，真是天大的誤會，任由長波UVA紫外線攻擊，很快就會曬老曬黑而且不均勻。

防曬只看SPF、PA夠嗎？台灣學者首創「人體肌膚實驗大比較」 躍身選品新標準



如何挑選防護力充足的防曬品，是萬年不敗的議題。來自國際各國的防曬品，依照在地規範、顯示的防曬標誌就有SPF、PA、PPD、UVA等多種，就連防曬能力也沒有統一的測試標準，民眾在缺乏專業知識下，多以誰的數值愈高就代表擁有足夠防曬力。近日，嘉南藥理大學藥粧生技產業學士學位學程/醫藥化學系系主任林清宮執行「人體防曬實驗大比較（肌膚實測）」，台灣以最直接的人體實驗，將多家防曬品真實的防護力攤在陽光下。過程中除了林清宮代表的學界，更有來自醫界的台北長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠與產業界的醫美領導品牌理膚寶水3方參與，別具代表性。



▲堅守美力不曬黑不曬老，就要選擇高UV防護兼潤色的防曬品，力求整日維持優雅妝容。（圖／理膚寶水提供，下同）

針對此次人體防曬實驗計畫，團隊跨品牌挑選多款防曬品，包括專櫃高單價、日系經典熱銷、開架熱銷、網路熱銷、醫美熱銷等品項一同實驗。由於採用人體實驗，過程皆通過最高規格的「ISO國際檢測標準」和「人體倫理委員會審查（IRB）」，以符合實驗安全與倫理。實驗過程，以台灣人肌膚受測，並使用太陽能模擬器檢視照射後的肌膚反應，最後的結果還要經過第三方公正單位核定，確保針對市售熱銷產品的防曬實驗具備一定公信力。



▲面對台灣首次以人體實測防曬力的計畫，理膚寶水派出長期熱銷的「理膚寶水全護清爽防曬液UVA PRO潤色」參戰。

根據人體實驗結果，即使是標示相近的防曬產品，實驗後的防曬力也大不相同。面對無所不在的長波UVA紫外線，在兼具防曬與潤色的產品中，以「理膚寶水全護清爽防曬液UVA PRO潤色」在抵禦紫外線強度的測試結果中拔得頭籌，其防曬防護力比平均值高出1.3倍，對肌膚築起的防禦，遠遠高於其他臉部防曬測試品項。而在歐盟防曬法規中，亦有抵抗UVA、UVB的全護防曬力標準，實驗後也符合防曬均勻度、廣度，意即能為脆弱肌膚做到全面UV防護，並維持無色差的乾淨膚況。

▲面對足以傷害真皮層的長波UVA紫外線，「理膚寶水全護清爽防曬液UVA PRO潤色」全護臉部防曬的防曬抵禦能力，比它牌熱銷與高口碑的防曬產品平均值高出1.3倍。



▲專為敏感肌設計的「理膚寶水全護清爽防曬液UVA PRO潤色」，孕婦能放心使用，清爽質地讓長時間被口罩悶住的肌膚也不易制敏。

不只保濕力！理膚寶水鑽研「防曬」30年up 打造「制霸市場、銷售第一」清爽防曬液



實驗結果證實，擁有最佳防曬力且是台灣消費者多年喜愛的長賣熱銷No1!

的「理膚寶水全護清爽防曬液UVA PRO潤色」，以革命性的「長波UVA防曬濾劑Uvinul A+」及「專利防曬成分MEXORYL® SX+XL」增強對抗UVB及UVA防曬防護力，同時更添加「DETOXYL（雪亞脂萃取物）抗氧化因子」、「維他命E」及「理膚寶水溫泉水」，面對外在環境髒污造成的肌膚問題，並舒緩敏感肌不適。這個領先業界的結果並非偶然，而是起源自品牌針對「防曬科研」逾30年的耗時投入，為全球消費者的脆弱肌膚超前部署，除了能隔離防曬、抵禦曬老現象，同時富含理膚寶水溫泉水與保養成分，炎炎夏日塗抹起來清爽不膩的「理膚寶水全護清爽防曬液UVA PRO潤色」更是在2020年台灣人體防曬實驗大比較中認證為抵禦「黑老肌OUT」防曬首選！

了解更多：

https://bit.ly/2S1K3LB

https://bit.ly/3ejWdJ4

https://bit.ly/3a4WOeH

*資料來源：《看不懂隔離霜、防曬乳上的防曬係數？認識UVA、UVB助你輕鬆抗紫外線！》https://www.lrp.com.tw/Doctor/Article/ArticleContent?intAnswerCode=154&strCategory=2003