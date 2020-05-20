花心男「傳貼圖」關心所有女同事！閨蜜發現「2關鍵」竟大讚：人家是在做善事

▲曖昧前期最怕心儀對象傳LINE亂放線，但對方「用這招」竟然反被閨蜜稱讚「大善人」？（圖／ETtoday影片，下同）

生活中心／綜合報導

用通訊軟體傳訊息愈來愈方便，除了文字訊息，還能傳語音、用視訊，但最多人使用的仍是貼圖功能，傳一張逗趣可愛的貼圖，不僅能準確傳達心意，還能把對方撩到失魂傻笑，讓人隨時隨地都想LINE一下！但最近若是收到心儀或曖昧對象的貼圖，少女們小心，先別陷下去。最近網路流傳一則影片，女主角在忙了一整天後，收到心儀同事的關心和貼圖，藏不住粉紅泡泡的她隨即與閨蜜分享，不料卻被大潑冷水：「妳知道他今天傳給辦公室所有女生嗎？」果然曖昧前期最怕對方亂放線，但沒想到隔天閨蜜立場180度超轉彎，竟然稱讚對方「根本是在做善事」？

請繼續往下閱讀...

明明「貼圖傳到飽」給公司所有女生，怎麼還被大讚「做善事」？女孩們先別急，聽聽閨蜜怎麼解釋！原來閨蜜發現一個關鍵，她提醒女主角注意貼圖底下的連結「貼圖傳心意・活動進行中」，正是最近LINE最夯的貼圖活動，只要傳貼圖就有機會成為萬元大獎贏家。同事目的可能是參加活動為主，順道關心為輔，而且貼圖隨附連結，算是邀請對方一起參加活動，嚴格來說也不算感情詐欺。

▲最近收到家人好友的貼圖，若底下附有連結，就能一起加入「貼圖傳心意」的行列！

隨時掌握優惠資訊的閨蜜，趁這個機會也鼓勵女主角忘掉心儀男，自己玩起來！因為這次的LINE貼圖活動，好玩好上手，也能同步增進好友感情，CP值超高。只要點選連結、購買活動貼圖，在日常生活的對話中，不管笑臉、哭臉通通傳給家人朋友，傳給N個人就可以拿到N個集章拿獎。更佛心的是，只是乖乖接收貼圖的人，什麼事都不用做，也可以集章、兌換獎項，不用出力就能參加的活動，一度還被網友懷疑「真的不是詐騙嗎」，所以女主角前晚收到心儀男貼圖，等於先幫她蒐到第一個集章，難怪會被閨蜜大讚：「傳貼圖的人，根本就是做善事嘛！」

▲超佛的「貼圖傳心意」活動，無論是傳送或接收貼圖的人，都能一起蒐集集章，讓單純的聊天、傳貼圖變得更有意思。

在「貼圖傳心意」活動中累積愈多集章，不僅可以獲得LINE代幣、買更多貼圖，還有機會贏得iPhone等萬元大獎，隨時都可以像閨蜜一樣，悄悄地把最新AirPods Pro帶回家。患有嚴重選擇障礙症的人，更有機會把集章一次集滿。簡單來說，只買1組活動貼圖的人，要辛苦點選50個人傳送，才有機會獲得拿大獎機會，但若是一次看上5組貼圖買好買滿，只要將它們傳給10個人，輕鬆就能集滿50個集章，貼圖上癮患者終於可以光明正大地說：「小孩子才做選擇，我全都要！」

▲活動貼圖買愈多，就能用最簡短的時間，累積最多的集章。

傳給愈多朋友，就有機會拿到愈多好康。聽到女主角與閨蜜的LINE貼圖活動策略，身後2位型男同事也不由自主地靠近詢問：「可以加妳們LINE好友嗎？」所謂危機就是轉機，藉由LINE貼圖看透無緣的心儀男，也能利用貼圖，為自己招徠全新的桃花與人脈。一系列活動貼圖中，聚集「白爛貓」、「小學課本的逆襲」、「我是白吉」和「哭吧！小不幸人生」等超人氣插畫家作品與角色，過去只是把它們收在口袋名單，現在買起來兼試手氣正是時候。

▲超人氣LINE貼圖話題性十足，正適合與新朋友「破冰」交流一下！

LINE貼圖活動►►►https://lin.ee/N25haB9B/crtw