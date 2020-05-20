又爆蔡賴宮鬥劇本...林飛帆、范雲分進合擊？　總統府回應了

▲總統蔡英文與副總統賴清德。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統府日前遭到駭客攻擊，在竊取私密文件後變造外流。對於有媒體報導民進黨黨副秘書長林飛帆、立委范雲分進合擊，協助攻擊副總統賴清德，總統府20日深夜表示，訊息樣態與警方偵查中的不法變偽造文件散播案近似。

有報導指出，總統府被駭客盜取的文件，內容揭總統蔡英文、副總統賴清德的宮鬥劇本，有找來林飛帆、范雲分進合擊。對此，總統府表示，從報導內容中，無法得知該不明文件來源為何，而訊息的樣態也與警方偵查中的不法變偽造文件散播案近似。

總統府強調，由於相關案件已正在進行偵查程序，也期盼接獲此類不明來源訊息的媒體朋友，配合協助警方偵辦，以利早日查獲犯嫌、釐清真相。

另外，對於多位立法委員收到假冒總統府名義的電子信件，疑似是企圖騙取個資的釣魚信件，總統府20日晚間也表示，傍晚有包括多個立法委員辦公室電子信箱在內，均收到一假冒稱總統府所發出之信件，內容要求須填具所謂表單，實則疑似為騙取個資之釣魚信件。

總統府發言人丁允恭表示，經查府方並無發送相關信件，也旋將相關資料移送警方調查，呼籲各界注意，勿點擊來路不明信件中之連結或附檔。

▲多名立委收到以總統府名義發送的信件，疑似是騙取個資的釣魚信件。（圖／總統府提供）

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