陳建仁「臨別握拳」給小英加油　暖舉感動網友：謝謝大仁哥對台灣的付出

▲前副總統陳建仁臨別之前握拳替小英加油的舉動被捕捉到，讓網友相當感動。（圖／ETtoday攝影中心）



記者林彥臣／綜合報導

新任總統蔡英文與副總統賴清德在今天宣誓就職，前副總統陳建仁也在今天正式卸下職務，由蔡總統與賴副總統親自送別，陳建仁在臨別之前，還被捕捉到送給蔡總統一個握拳加油的動作，暖心舉動讓網友相當感動，紛紛留言「感謝大仁哥」。

陳建仁是中華民國第14任副總統，蔡英文日前在臉書發文表示，無論是年金改革、婚姻平權、外交事務，還是最近的疫情，陳建仁的耐心和專業都給了她很大的幫助，是她最重要的夥伴。甚至蔡英文還以「史上最忙碌的副總統」的稱呼致敬。

在今天早上9點的進行的就職典禮，前總統府秘書長陳菊、現任秘書長蘇嘉全、行政院長蘇貞昌等人皆出席觀禮，並由立法院長游錫堃授與「中華民國之璽」、「榮典之璽」、「總統之印」及「總統之章」。

在宣誓儀式結束後，總統蔡英文與副總統賴清德親自送前副總統陳建仁離開總統府，陳建仁在臨別之前，突然側身與蔡英文簡單交談，接著做出握拳示意「加油」的手勢，蔡英文也點頭微笑致謝。

這個瞬間的暖心舉動，也被網友們透過直播捕捉到留言表示，「陳建仁副總統：台灣感謝您！」、「謝謝大仁哥，台灣有您真好」、「謝謝大仁哥，對台灣的付出」、「謝謝您為台灣的付出，台灣有您是我們的福報」、「大仁哥您的笑容溫暖了台灣」。

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