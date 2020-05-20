陳其邁520談「生為台灣人的幸福」：國際的掌聲屬於台灣人民





▲陳其邁宣誓就職。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文20日第二任任職正式開始，行政院副院長陳其邁晚間透過臉書感性談「生為台灣人的幸福」。針對這次台灣因為防疫在國際獲得的掌聲，他歸功於台灣人民，「所有台灣人民都是英雄」。

陳其邁表示，今天是蔡英文總統第二個任期的開始， 「蘇貞昌院長、我及內閣閣員，也一同宣示就職。原本應梅雨霏霏的天空，罕見地一滴雨都沒有落下。讓我想起過去李登輝前總統曾說『生為台灣人的悲哀』。台灣人擁有超過400年的歷史，生為台灣人卻無法為自己的國家奉獻，確實是很悲哀的事情。」

陳其邁提到，面對疫情全球大流行肆虐，台灣卻是一個可以日常生活的亂世福地。口罩實名制3.0，到超商即可預購取貨；38天本土零確診 、13天無新增案例，台灣已成為全球防疫模範。之前和自己視訊的美國衛生部副部長，美國肯定「台灣是全球衛生的領導者」；AIT酈英傑處長更說「這是屬於台灣的時刻」。此時此刻，大家感受到「生為台灣人的幸福」。

陳其邁指出，「台灣模式」的成功，來自於成熟的公民社會，「所有台灣人民都是英雄，台灣在國際上的掌聲，都是屬於台灣人民。雲層中隱隱可見日光，正呼應著台灣在當前國際變局中的處境。」

陳其邁回想2004年，「我擔任行政院政務委員與發言人，16年後，我依舊在相同的路上，實踐從政的初衷。台灣人民願意再給民進黨執政的機會，我們會更加的謙卑，不會有一絲鬆懈。面對未來的挑戰，我們更有信心，一定會努力打造更美好的國家，讓所有台灣人，都以身為台灣人感到驕傲。」