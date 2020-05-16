總統府偽文件遭洩！國安人士曝囂張駭客「背後動機」





▲Google將流出文件信件列為「危險郵件」。（圖／翻攝自郵件）

記者蔣婕妤／台北報導

總統府15日晚間遭到駭客攻擊，以帳號「tsailoser（蔡魯蛇）」接連寄送變造過的文件內容給媒體，總統府方面透過聲明強調內容「非屬事實」，Google亦將散發文件之帳號標示為危險帳號，呼籲外界勿再轉傳。國安人士分析，駭客的背後動機是發動「認知空間作戰」，要對台灣政府進行恫嚇。

府方在昨晚第一時間已經向刑事警察局報案，國安單位漏夜偵查後已經鎖定駭客來源。據悉，這波攻擊不排除持續到罷韓，目標在擾亂台灣的國內輿情。

國安人士指出，據目前了解，這次攻擊的形態特徵，極可能是由駭客入侵個人電腦，竊取檔案資料，並透過協力者，把竊取來的檔案，根據文件形式特徵、人員資訊和社會關係、記述語法等等，編寫成錯假訊息，並包裝發出，釋出給特定的媒體高層，最後流向許許多多被挑選過的媒體。

國安人士分析，這次所釋出的文件，當中有所謂的內閣名單，但事實上相關人員跟實際上有很大差別。另外有一些，名單是真的，但相關的陳述就未必可信，因為這些都可以從新聞中去補捉相關的臆測說法，再兜在一起。所謂打賴路徑，也很可能是從初選期間的既有新聞事件，做「逆向工程」編寫而成。

國安人士也指出，至於駭客何來，很可能就是「敵對的境外勢力」。近期以來，國家基礎設施（如中油）、高科技產業與疾管單位陸續被駭，顯然是國家級力量的系統性作為，這很明顯是在台灣520總統就職與中國「兩會」前夕，發動一波大型的「認知空間作戰」，一方面造成台灣紛擾，一方面也做「火力展示」，對台灣政府進行恫嚇。

這位人士指出，目前這樣的操作還在進行，而台灣內部亦有媒體與政治人物，開始往「人員洩密」而非「駭客入侵」的風向帶，如此為境外勢力「洗白」，其是否有「助攻」的用意，一切不言可喻。