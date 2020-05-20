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520宣誓就職！《環時》向蔡英文潑了3桶涼水

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▲▼總統就職典禮，蔡英文、賴清德。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲蔡英文宣誓就職。（圖／ETtoday攝影中心攝，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

今日是520總統就職典禮，而對於蔡英文總統兩岸的論述，大陸官媒《環球時報》發社論潑了她3桶涼水，指出就職講話基本上是老調重彈，沒有新話，同時點出民進黨的戰略誤判。

社論以「給頗有些得意的蔡當局澆幾桶涼水」為題指出，從蔡英文的全文看來，她的兩面派手腕比4年前又漲了一個段位，一方面反覆使用「良善」、「和平」等詞彙，一方面在中美戰略緊張加劇之時帶領台灣進一步倒向美國、「聯美抗中」的意圖十分清晰，因此讓未來的台海局勢不容樂觀。

社論點出民進黨的戰略誤判，認為美國將中國視為主要戰略競爭對手有利於謀「獨」，還可以在做美國棋子的同時，借助美國的力量實現台灣與大陸「全面脫鉤」，但連美國都不敢公然否認一個中國原則的現實，所以其實民進黨的戰略操作空間很小。

▲▼總統就職典禮，蔡英文、賴清德。（圖／ETtoday攝影中心攝）

因此，社論提了3桶涼水，分別如下：

第一，民進黨政府破不了一個中國的全球固有政治格局，他們根本就沒有這個力量。美國也沒有徹底打破這個格局的真正興趣，華盛頓要的是捅一個中國原則幾刀，讓中國難受，作為它向北京施壓的一個槓桿。而如果大陸方面難受了，實際情況一定是台灣更難受，大陸方面難受轉化成台灣的享受，這樣的可能性是零。

第二，台灣做美國的製華棋子，這是一個要將分寸把握得十分到位的危險遊戲。台灣不是2億人口的體量，它在中美兩個大象爭鬥遊戲中，不是一隻老虎或者鬣狗的角色，它更像是一隻螞蟻。它需要的是慎之又慎，而不是張牙舞爪，「台獨」勢力自嗨時喝的燒酒度數不能太高了。

第三，美國的對華壓力在增大，但台海地區最關鍵的軍事力量此消彼長的形勢卻是截然相反的。民進黨當局需要好好學習反分裂國家法，最好能夠集體研讀，請大陸修法者前往授課。因為如果他們的行為到了大陸方面下決心用軍事手段解決問題的時候，美國根本擋不住，而且越往後，美軍越可能躲得遠遠地放空砲。

最後，社論強調，民進黨不能主動做台海地區政治軍事格局的突出變量，「因為他們實在沒有那樣做的資本，他們根本控制不了自己挑頭鬧事一旦引發鍊式反應後的事態」。

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