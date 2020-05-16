　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總統府稱遭變造資料非屬事實　在野立委質疑「被駭」真實性

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲總統府博愛路一側增設鐵製防護欄杆，加強維安。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華民國總統府。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

總統府內電腦15日遭駭客攻擊，多位媒體記者的電子信箱收到總統府寄出的信件，主題指控蔡英文分贓等抹黑文字，總統府15日晚間緊急澄清，強調內容為偽變造文件「非屬事實」。不過，國民黨立委洪孟楷質疑，現在的重點在於「被駭」的事情是否真實，不過由於總統府是中華民國的最高行政單位，「我們姑且先相信總統府這樣的講法」，也呼籲國安單位依定要儘速釐清。

蔡英文20日連任就職典禮將登場，各項人事布局傳聞不斷，15日晚間部分媒體收到「蔡英文陰謀」黑函，總統府深夜澄清，強調內容為偽變造文件「非屬事實」，16日一早媒體又再度收到類似信件，Google 透過郵件將該帳號列為「危險郵件」。總統府稍早回應，強調已向刑事警察局報案，呼籲外界勿轉傳，避免個資受到威脅。

根據這批由總統府寄出的信件，主題大致為指控蔡英文分贓等抹黑文字，且夾帶數個PDF檔案，內容記載看似總統府幕僚協助蔡英文在4月間，與蘇貞昌會面談參資料。

在這批流出且遭到竄改的文件中，也提到府內高層人士針對目前內閣人事的安排，包括文化部、NCC、促轉會、原民會、總統府資政、監察委員等人事建議，其中也提到NCC主委必須有能力籌設「數位發展部」等。此外，也包括民進黨總統初選時，有關蔡英文與賴清德的相關評估等。

▲▼總統蔡英文出席「法務部調查局青溪園區 資安工作站揭牌儀式」。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者湯興漢攝）

對此，總統府15日晚間緊急發出聲明，表示媒體記者接獲來源不明、假稱「蔡英文陰謀」的會議紀錄形式文件，透過電子郵件以黑函形式散布，經瞭解該信件為偽變造的文件，內容為臆測拼貼，非屬事實，並請各媒體勿引用。

洪孟楷16日受訪時質疑，現在的重點在於「被駭」的事情是否真實，不過由於總統府是中華民國的最高行政單位，因此全國上下一心，「我們姑且先相信總統府這樣的講法」，資料在外界流傳是一回事，但是被駭的過程、內容，以及確實流出的資料到底是什麼，這才是事情的重點。

洪孟楷說，國民黨現在不用見獵心喜，也不必見縫插針，不過還是要追根究柢地呼籲，國安單位一定要儘速釐清，並且負起相關的責任。

此外，具備大數據及資安背景的台灣民眾黨立委高虹安則提出兩種可能，包括整個總統府的郵件伺服器都被看光，也可能是府內人士主動提供駭客帳號密碼，或是自己寄出檔案。

高虹安指出，駭客以總統府的名義寄出電子郵件給記者，單從技術上來說，總統府電子郵件信箱可能已被入侵，才會被假冒名義發送訊息。高虹安建議，總統府除了報警清查外部連線紀錄外，也要清查內部人員，持有信箱登入權限的人是否沒保管好權限，或甚至「自己寄出檔案」。

國民黨立法院黨團總召林為洲也認為，總統府遭駭如果是內部的人所為，那就算是吹哨者，可能基於某些政治目的，對蔡政府造成很大的威脅與傷害。林為洲呼籲，總統府有必要向民眾解釋清楚，到底哪些資訊是真的，那些資訊是假的。

其他人也看了這些...

2張圖看蔡英文520就職交通管制範圍　改道動線看這裡！
蔡英文520就職貴賓邀請函、禮盒曝光　視覺設計是27歲的「她」
一張圖看蔡英文520就職典禮流程　200人觀禮「防疫國家隊入列」

更多熱門新聞...

蔡英文520就職演說內容曝光　兩岸論述維持8字箴言基調
520就職大典防疫優先！從簡、取消國宴　蔡英文做出承諾了
蔡英文宣布「護國院長」蘇貞昌續任閣揆　520內閣人事就定位

振興一下我們的美麗

ET快訊
吳宗憲：給辛龍最後通牒！　喊話「帶霓霓來探班」凌晨1小時通話
豪儲51萬換21次壞壞！才用2次就「肛門開刀」　剩48萬全被
快訊／俞家肉粽老闆「疑店門前迴轉」！重機騎士遭撞慘死　殘骸噴
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

駐WTO代表懸缺8個月　江啟臣批：爭取國際空間剩國內宣傳

讓站出來罷韓的人有壓力！高市民政局長發訊里長　遭質疑行政不中立

韓國瑜要支持者別投票　江啟臣：他還是以市政跟防疫優先

預言國民黨被三殺成真…如今剩「高雄市長殺」　李正皓：坐等6月6日到來

陳珮琪護「柯韓特殊情誼」　孫大千讚：這樣的勇氣令人佩服！

卓榮泰質疑總統府駭客「圍魏救韓」　國民黨嗆：民進黨心虛「打韓救蔡」

總統府遭駭客入侵　吳思瑤：實質討論內容相當不智

民政局護韓「讓出來投票的人有壓力」　陳致中：「他們」怕被秋後算帳

台灣文學之母鍾肇政辭世　賴清德感念：一生精彩、照亮文壇

顧立雄被點名角逐2022新北市長…侯友宜：喔，這樣喔

掏耳初體驗！挖出療癒巨大耳屎 她享受「耳內G點按摩」爽到睡著

罷韓在即！韓國瑜15日首次表態　呼籲支持者：別投票！監票就好

開箱文曝光！好市多浮誇新品 整支雞腿、秋刀魚塞進泡麵！

黃子韜曝吳亦凡、鹿晗當年「一暖舉」　印象深刻：我每次想都很想哭

《夫婦的世界》渣夫正宮小三全放生　金喜愛甩鈔票丟地上..朴海俊丟臉也得撿

捷運內拒戴口罩！女腦羞揮拳 保全眼鏡噴飛...隱忍任毆3分鐘

87.7%民眾贊成發現金！　國民黨團主張全民普發6000元

台中妹清晨喝ㄎ一ㄤ亂奔馬路警攔　她撂英文喊3次「哩咪爾味」

國中會考首例！新北考生蓄意惡搞　不戴口罩還趴睡...數學科0分計算

指揮中心推「防疫新生活」運動 陳時中吃滷肉飯親身示範！

駐WTO代表懸缺8個月　江啟臣批：爭取國際空間剩國內宣傳

讓站出來罷韓的人有壓力！高市民政局長發訊里長　遭質疑行政不中立

韓國瑜要支持者別投票　江啟臣：他還是以市政跟防疫優先

預言國民黨被三殺成真…如今剩「高雄市長殺」　李正皓：坐等6月6日到來

陳珮琪護「柯韓特殊情誼」　孫大千讚：這樣的勇氣令人佩服！

卓榮泰質疑總統府駭客「圍魏救韓」　國民黨嗆：民進黨心虛「打韓救蔡」

總統府遭駭客入侵　吳思瑤：實質討論內容相當不智

民政局護韓「讓出來投票的人有壓力」　陳致中：「他們」怕被秋後算帳

台灣文學之母鍾肇政辭世　賴清德感念：一生精彩、照亮文壇

顧立雄被點名角逐2022新北市長…侯友宜：喔，這樣喔

乾洗手骨折價2.8折！出去玩切記帶著　外出瓶、家用瓶通通有

揭《2分之一強》取名真實含意！　Sandy主持後懂了…吐接棒2個月心聲

駐WTO代表懸缺8個月　江啟臣批：爭取國際空間剩國內宣傳

萌犬與寶寶表情「神同步」！　媽笑：薩摩耶在哪？

廣原小熊回家了！　野放前破40kg圓滾滾...出籠輕快奔回森林

吳宗憲：給辛龍最後通牒！　喊話「帶霓霓來探班」凌晨1小時通話曝光

解禁前奏？陳時中要規劃「實體音樂會」　記者會移動到戶外開

感受白色木質公寓的溫潤純淨　擁抱美好極簡年代

丁噹曬甜笑自拍...往下一看「胸口大片血紅」網嚇壞！

直昇機載廣原小熊Mulas飛往中央山脈　衛星發報器：牠已開始活動

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

政治熱門新聞

陳時中曝要調漲健保費

沒用過小燈泡媽媽名稱？她貼王婉諭2圖：睜眼說瞎話？

520倒數　陳菊將辭總統府秘書長

韓國瑜反制罷韓喊話「別去投票」　侯友宜回應了

韓式恐怖正上演！廣德家怒控高市府「3小時稽查2次」　

Wecare發2萬條黃絲帶 擠爆駁二喊口號

中科院試射「無限高」　研判為雄二E巡弋飛彈

蔡英文悼念「台灣文學之母」鍾肇政：失去一位視我如己出的長輩

外交部：國際挺台參與WHA　中國大陸施壓世衛阻撓

新北自製紓困手冊　侯友宜酸中央「不曉得是不能還是不會」

獨／高雄罷韓男舉旗飆汗…女圍觀狂吼

「TaiwanCanHelp」　連2日飄揚雪梨天空

總統府被駭挑釁　變造「蔡賴對決」對策、人事權鬥

九零現身！國防部召喚「90手槍」

更多熱門

相關新聞

總統府偽文件遭洩！國安人士曝囂張駭客「背後動機」

總統府偽文件遭洩！國安人士曝囂張駭客「背後動機」

總統府15日晚間遭到駭客攻擊，以帳號「tsailoser（蔡魯蛇）」接連寄送變造過的文件內容給媒體，總統府方面透過聲明強調內容「非屬事實」，Google亦將散發文件之帳號標示為危險帳號，呼籲外界勿再轉傳。國安人士分析，駭客的背後動機是發動「認知空間作戰」，要對台灣政府進行恫嚇。

王定宇轟國安局：總統府列A級防護為何遭攻擊

王定宇轟國安局：總統府列A級防護為何遭攻擊

駭客狂發偽文件　國安：攻擊恐持續到罷韓

駭客狂發偽文件　國安：攻擊恐持續到罷韓

駭客入侵總統府　遭APT持續攻擊

駭客入侵總統府　遭APT持續攻擊

駭客變造文件「打賴」　朝野質疑政治操作

駭客變造文件「打賴」　朝野質疑政治操作

關鍵字：

總統府駭客資安高虹安洪孟楷林為洲蔡英文賴清德

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

歐陽妮妮手滑誤PO「車內與張書豪親密照」

好市多名牌拖鞋675元！網曝驚天秘密：會吐

琵琶鼠曬到變魚乾　喝一口水復活

雷／《夫婦》大結局腥夫超悲下場出爐

即／黃蜂大轉彎滑過　暴風圈侵襲率曝

北韓撤下中央廣場「金日成、金正日」肖像！

即／疑遭雷擊！台中男倒臥大坑山步道

米可白嫁尾牙大王6年爆分居　秒答：我還跟4條狗一起住

陳時中曝要調漲健保費

糖比蛋還可怕！害膽固醇飆高「4食物是元兇」

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

租屋女「鞋子被做記號」！比對摩斯密碼毛炸

洛杉磯傳多起爆炸聲　數棟建物起火

獨／愷樂爆有上海富商男友「今年已論及婚嫁」！　好友小蜜桃牽線當紅娘

最強最久梅雨滯留鋒面影響全台8天　防致災性大量降雨

更多

最夯影音

更多
掏耳初體驗！挖出療癒巨大耳屎 她享受「耳內G點按摩」爽到睡著

掏耳初體驗！挖出療癒巨大耳屎 她享受「耳內G點按摩」爽到睡著
罷韓在即！韓國瑜15日首次表態　呼籲支持者：別投票！監票就好

罷韓在即！韓國瑜15日首次表態　呼籲支持者：別投票！監票就好

開箱文曝光！好市多浮誇新品 整支雞腿、秋刀魚塞進泡麵！

開箱文曝光！好市多浮誇新品 整支雞腿、秋刀魚塞進泡麵！

黃子韜曝吳亦凡、鹿晗當年「一暖舉」　印象深刻：我每次想都很想哭

黃子韜曝吳亦凡、鹿晗當年「一暖舉」　印象深刻：我每次想都很想哭

《夫婦的世界》渣夫正宮小三全放生　金喜愛甩鈔票丟地上..朴海俊丟臉也得撿

《夫婦的世界》渣夫正宮小三全放生　金喜愛甩鈔票丟地上..朴海俊丟臉也得撿

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面