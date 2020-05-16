總統府稱遭變造資料非屬事實　在野立委質疑「被駭」真實性

▲中華民國總統府。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

總統府內電腦15日遭駭客攻擊，多位媒體記者的電子信箱收到總統府寄出的信件，主題指控蔡英文分贓等抹黑文字，總統府15日晚間緊急澄清，強調內容為偽變造文件「非屬事實」。不過，國民黨立委洪孟楷質疑，現在的重點在於「被駭」的事情是否真實，不過由於總統府是中華民國的最高行政單位，「我們姑且先相信總統府這樣的講法」，也呼籲國安單位依定要儘速釐清。

蔡英文20日連任就職典禮將登場，各項人事布局傳聞不斷，15日晚間部分媒體收到「蔡英文陰謀」黑函，總統府深夜澄清，強調內容為偽變造文件「非屬事實」，16日一早媒體又再度收到類似信件，Google 透過郵件將該帳號列為「危險郵件」。總統府稍早回應，強調已向刑事警察局報案，呼籲外界勿轉傳，避免個資受到威脅。

根據這批由總統府寄出的信件，主題大致為指控蔡英文分贓等抹黑文字，且夾帶數個PDF檔案，內容記載看似總統府幕僚協助蔡英文在4月間，與蘇貞昌會面談參資料。

在這批流出且遭到竄改的文件中，也提到府內高層人士針對目前內閣人事的安排，包括文化部、NCC、促轉會、原民會、總統府資政、監察委員等人事建議，其中也提到NCC主委必須有能力籌設「數位發展部」等。此外，也包括民進黨總統初選時，有關蔡英文與賴清德的相關評估等。

▲總統蔡英文。（圖／記者湯興漢攝）



對此，總統府15日晚間緊急發出聲明，表示媒體記者接獲來源不明、假稱「蔡英文陰謀」的會議紀錄形式文件，透過電子郵件以黑函形式散布，經瞭解該信件為偽變造的文件，內容為臆測拼貼，非屬事實，並請各媒體勿引用。

洪孟楷16日受訪時質疑，現在的重點在於「被駭」的事情是否真實，不過由於總統府是中華民國的最高行政單位，因此全國上下一心，「我們姑且先相信總統府這樣的講法」，資料在外界流傳是一回事，但是被駭的過程、內容，以及確實流出的資料到底是什麼，這才是事情的重點。

洪孟楷說，國民黨現在不用見獵心喜，也不必見縫插針，不過還是要追根究柢地呼籲，國安單位一定要儘速釐清，並且負起相關的責任。

此外，具備大數據及資安背景的台灣民眾黨立委高虹安則提出兩種可能，包括整個總統府的郵件伺服器都被看光，也可能是府內人士主動提供駭客帳號密碼，或是自己寄出檔案。

高虹安指出，駭客以總統府的名義寄出電子郵件給記者，單從技術上來說，總統府電子郵件信箱可能已被入侵，才會被假冒名義發送訊息。高虹安建議，總統府除了報警清查外部連線紀錄外，也要清查內部人員，持有信箱登入權限的人是否沒保管好權限，或甚至「自己寄出檔案」。

國民黨立法院黨團總召林為洲也認為，總統府遭駭如果是內部的人所為，那就算是吹哨者，可能基於某些政治目的，對蔡政府造成很大的威脅與傷害。林為洲呼籲，總統府有必要向民眾解釋清楚，到底哪些資訊是真的，那些資訊是假的。

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