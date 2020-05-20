台美斷交41年第一次！美國官員「高調」祝蔡就職：世界欠台灣一分情

文／中央社

美國副國家安全顧問博明與主管亞太事務的助理國務卿史達偉（David Stilwell）公開致詞祝賀總統蔡英文展開第二任期，這至少是台美斷交41年來從來沒有的事，不僅代表台美關係處於極佳的狀態，也反映出美國對台灣以及蔡總統個人的讚賞。

相較於「肯定」，讚賞會是比較適合的用詞。史達偉在他的講話中說，「美國applaud蔡總統在持續的壓力之下致力維持兩岸關係的穩定」，applaud的原意是鼓掌，這裡應譯為「高度讚賞」（highly commend），意思跟帶有上對下意味的肯定（英文常用approve）有相當大的差別。

▲美國國務院亞太局助卿史達偉。（圖／翻攝自影片）



在各國政要祝賀蔡總統就職的影片中，博明（Matthew Pottinger）是最後出現的一位，他以中文講了接近3分鐘的話，在提到台灣人民維護得來不易的民主時，他用的詞是「讚揚」。

這兩位官員露面祝賀台灣的總統就職，態度恭敬有禮，加上美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）前一天破天荒推文道賀，這一切可說讓台灣等了至少20年，也讓昔日曾在華府跑過新聞、接觸過美國行政部門官員的老記者有恍如隔世之感。

說20年，是從2000年台灣首次政黨輪替算起。台灣在1980年代經濟起飛，逐漸對美國和全世界開放市場，前總統李登輝在任內帶領台灣走向民主，1996年首次總統直選，之前長年困擾台美關係的人權與對美巨額貿易順差的問題，也逐步化解。

但到柯林頓政府（1993-2001年）末期，美國行政官員仍絕少公開談論與台灣的政治關係，白宮副國家安全顧問史坦柏格（James Steinberg）與台灣國家安全會議秘書長丁懋時的會談只能在華府以外的地點（紐約）舉行，而且相關消息完全封鎖。

▲▼美國白宮副國家安全顧問博明祝賀蔡英文就職。（圖／ETtoday攝影中心攝）



亞太助卿陸士達（Stanley Roth）與主管中國與台灣事務的副助卿謝淑麗（Susan Shirk）見到台灣媒體記者時能躲就躲，有一次，他們在戰略暨國際研究中心（CSIS）的會議後看見想要堵訪的台灣記者，趕忙閃進電梯走人。

在相當程度上，這反映出柯林頓政府的對台政策雖然曾有檢討修正，但幅度跟台灣的民主發展腳步以及台灣的期望相較顯得遲滯。柯林頓雖然曾公開稱許台灣的民主，並說美國願意幫助台灣在無法成為會員的國際組織中發聲，但實際作為有限。美國在與中國積極交往的同時，台美關係在很大程度上依然是個禁忌。

即使共和黨籍的小布希在2001年上任初期曾宣示要「竭盡所能協防台灣」，並且批准包括潛艦在內的大批軍售，但911恐怖攻擊發生後，中國在反恐問題上向美國靠攏，加上陳水扁政府衝撞美中台三邊關係底線的嘗試換來北京藉華府的力量施壓，最終使得台美關係進展受限。

2009年上任的歐巴馬政府樂於見到總統馬英九在兩岸關係上不再動輒讓華府受到驚嚇，但除了馬總統可以風光過境美國之外，台美高層的接觸依然十分有限，美國高層官員公開對台灣的總統表達讚賞和感謝更是絕無僅有。

外傳馬英九在2012年1月當選連任時，歐巴馬曾經發函祝賀，但事實是由白宮以新聞秘書的名義發表聲明，祝賀馬英九連任以及台灣人民成功舉行總統和立法委員選舉。白宮這樣的祝賀方式，至少在陳水扁時期就已存在。

當然，美國白宮與國務院官員此次高調祝賀蔡總統就職，有諸多主客觀的因素，包括美國總統川普的行事風格、中國國家主席習近平在國內外的作為引發諸多疑慮，以及美中關係因貿易衝突與地緣政治而發生的質變。

更關鍵的因素，在於蔡總統努力深化與美國、日本及歐盟等進步國家的關係，同時在兩岸關係上不挑釁，以空前高票贏得台灣選民的支持，而她領導的政府有效控制新冠肺炎疫情，又對許多國家捐助口罩，贏得各國讚佩，讓台灣在國際間大大露臉。

史達偉在祝賀影片中表示，「世界欠台灣一分情，因為台灣針對疫情示警，在防疫措施中展現卓越、透明與充分尊重基本人權的典範，同時台灣站出來援助需要的國家，包括美國在內」。這聽在指望全世界感謝中國的北京官員耳中，應該是格外刺耳。

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）



蓬佩奧、史達偉和博明公開祝賀蔡總統連任就職，在北京引發不快，但中共政權可以參考美國一位議員多年前說出的心裡話：「中國在1979年把跟美國建交說成是兩國關係『正常化』，但除非中國政府實行民主、尊重自己人民的言論自由等基本權利，否則跟美國的關係永遠沒有『正常化』的一天。」

台灣可以繼續帶著信心深化民主，知道「德不孤，必有鄰」的道理；即使邦交國數目有限，但台灣藉著自身的努力，可以深化與美國等志同道合國家的關係，照樣可以在全世界贏得友誼與尊敬。

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